AW ArtMag, nasce una nuova rivista d’arte in Versilia

Fondata da Lorella Pagnucco Salvemini. Appuntamento dal 20 novembre in edicola.

In un periodo così cupo, la nascita di una nuova rivista d'arte può essere di per sé una notizia, a maggior ragione se poi si tratta di una rivista dai contenuti e dalla diffusione internazionali.

Editore e direttore responsabile della neonata AW ArtMag è Lorella Pagnucco Salvemini. In precedenza ha lavorato per 32 anni a ArteIn, ricoprendo nel tempo vari incarichi: da redattore a direttore responsabile a editore.

Sui motivi, senz’altro gravi, che l'hanno spinta a rassegnare le dimissioni a pochi mesi dalla cessione del marchio, tace – per una questione di stile personale, per evitare sterili polemiche, soprattutto perché lei guarda al futuro.

“Non tutto il male vien per nuocere”, sostiene Pagnucco Salvemini e reagisce con un colpo di judo editoriale: fonda un nuovo magazine, cartaceo e online. “Da tempo – riferisce – sentivo l'esigenza di un rinnovamento e si è presentata l’opportunità”.

AW ArtMag si propone, quindi, come una testata alternativa a quelle esistenti ed è indirizzata a lettori e inserzionisti che in esse non si riconoscono. Punta tutto sulla qualità: dei contenuti, della scrittura, della grafica. Ha una vocazione all'internazionalità sottolineata dagli argomenti, dalla traduzione di ogni articolo in lingua inglese, dalla diffusione anche nelle edicole delle principali capitali europee.

AW ArtMag è, al contempo, libera, elitaria e intransigente. Una rivista rivolta a tutti ma non per tutti, che stimola l’orgoglio di esserci negli artisti e nei galleristi, di scriverci nei giornalisti, di acquistarla nei lettori.

Qualche anticipazione su AW ArtMag: copertina dedicata a Fabrizio Plessi (l'artista del momento), tante rubriche innovative, uno staff di collaboratori prestigiosi e di giovani entusiasti che continuano a supportare con il loro affetto e la loro professionalità Lorella Pagnucco Salvemini.

Appuntamento, dunque, dal 20 novembre in edicola.

AW ArtMag Galleria d’Azeglio, 61Viareggio 55049 (LU) redazione@awartmag.com amministrazione@awartmag.com

sito in fase di perfezionamento: www.awartmag.com

BIOGRAFIA

Lorella Pagnucco Salvemini (Venezia, 1958) è laureata a pieni voti in lettere e filosofia all’Università Ca’ Foscari di Venezia; parla e scrive quattro lingue straniere: inglese, francese, tedesco e spagnolo. Inizia giovanissima a pubblicare su “Venezia 7” diretta da Franco Batacchi, “Il Giornale” diretto da Indro Montanelli, “La Gazzetta delle arti” diretta da Tommaso Paloscia. Partecipa alla fondazione della rivista ArteIn diretta da Giancarlo Calcagni alla quale collabora ininterrottamente per 32 anni, ricoprendo nel tempo vari incarichi da redattore a vicedirettore a direttore responsabile a editore.

Oltre alla pubblicazione di numerosi saggi e monografie, ha scritto: “Il linguaggio del corpo” – Musumeci editore, “Benetton – Toscani, storia di una avventura” edito in contemporanea da Bolis (Italia), Scriptum Cartigo (Gran Bretagna, Canada e Commonwealth)”, De La Martinière (Francia), Knoesebeck (Germania). Per i tipi della Marsilio sono usciti i romanzi “Gli occhi sul Samovar” e “Notte in fa minore”.

Nipote di Gaetano Salvemini, è stata candidata del PSI e ha fatto parte del Consiglio direttivo nazionale del partito.