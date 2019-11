Avvocati in campo contro la violenza sulle donne

Montale: a Villa Smilea lunedì 25 novembre convegno organizzato dal Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Pistoia

Un’iniziativa sentita, importante, a ingresso libero. In occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, il Comitato Pari Opportunità (CPO) dell’Ordine degli Avvocati di Pistoia, in collaborazione con l’assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Montale (avvocato Chiara Mainardi, consigliere comunale con delega alle Pari Opportunità), organizza un convegno intitolato “ La violenza intrafamiliare: il codice rosa e il codice rosso. Novità della legge n. 69 del 2019” al Castello Villa Smilea di Montale lunedì prossimo 25 novembre.

Un pomeriggio, dalle 14.30 alle 18, per capire, comprendere a fondo, dibattere su una tematica di stringente attualità.

Questo il programma: dalle 14 alle 14.30 la registrazione dei partecipanti. Il convegno è tra l'altro accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Pistoia e dall’Ordine degli Assistenti Sociali ai fini della formazione permanente. L’apertura dei lavori sarà alle 14.30, con i saluti istituzionali. Modererà l’incontro l’avvocato Lucia Biagini, presidente del CPO Avvocati Pistoia; interverranno il sostituto procuratore della Repubblica al Tribunale di Pistoia Linda Gambassi, gli avvocati del Foro di Pistoia Sabrina Contrucci ed Elena Mucci, la dottoressa Laura D’Aiuto, assistente sociale del Comune di Montale, e la dottoressa Valentina Raimondo, referente Codice Rosa all’ASL di Pistoia.

“ Il convegno è aperto alla cittadinanza: ci farebbe piacere che ci fosse una grande partecipazione di persone perché l’argomento, purtroppo, è all’ordine del giorno e allora è bene saperne di più, anche come comportarsi, difendersi in situazioni come queste – fanno sapere all’unisono i membri del Comitato Pari Opportunità degli Avvocati di Pistoia –. Ci auguriamo che i mezzi di comunicazione diano risalto e possano seguire l’iniziativa considerata la pregnanza della tematica”.

Ricordiamo che il CPO è composto dal presidente Lucia Biagini, da Sabrina Contrucci, Maria Grazia Riva, Rudi Caldesi, Juri Mochi, Chiara Corsini, Elena Moretti, Marianna Pugliese, Federica Bartolozzi, Marco Labate e Davide Cortesi.