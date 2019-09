Avere un'unica cassetta postale condominiale è un problema

Si ha comunque il diritto ad avere la chiave per poter prendere la propria posta?

Buona sera

Vorrei chiederLe un'opinione professionale. Nel mio condominio ci sono 8 cassette postali nominative, ma disposte all'interno del cancello e solo una attaccata al cancelletto al quale il postino ha accesso. È più di un anno che la mia posta viene rubata. Andando dai carabinieri per fare la denuncia, mi è stato detto che è inutile perché la cassetta postale è esterna e chiunque potrebbe prendere le lettere (nonostante sappia benissimo chi le ruba). Il proprietario si rifiuta di darci le chiavi dicendo che solo i proprietari possono avere le chiavi della cassetta postale CONDOMINIALE. Questa affermazione è vera oppure io come inquilino ho il diritto ad avere la chiave per poter prendere la mia posta?



Grazie tante per la sua attenzione e il suo consiglio





Camelia





Salve,

è un suo diritto ricevere la posta, quindi il proprietario le deve consegnare la chiave della cassetta postale. Inoltre se si verificano dei furti nella cassetta comune, sarebbe opportuno consegnare al postino la chiave del cancello e fargli depositare la posta nelle cassette dei singoli condomini.

Cordiali saluti