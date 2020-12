A1, chiuso di notte il tratto Incisa-Firenze sud verso nord per lavori

Si sta realizzando la terza corsia. Firenze-Mare, chiusa la stazione di Montecatini per chi proviene da Pisa nella notte tra il 14 e il 15

Disagi nella notte ormai vicina per chi percorre l'Autostrada del Sole nel tratto toscano in direzione Bologna. Per lavori finalizzati alla realizzazione della terza corsia, infatti, dalle ore 22 alle ore 7 della mattina sarà chiuso il tratto compreso tra il casello Incisa-Reggello e quello di Firenze Sud.

Inoltre sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire attività di ispezione delle barriere antirumore, previste in orario notturno, dalle 22:00 di lunedì 14 alle 6:00 di martedì 15 dicembre, sarà chiusa la stazione di Montecatini Terme, in uscita per chi proviene da Pisa.

In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Chiesina Uzzanese.