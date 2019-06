Autobus investe anziana, ritirata la patente all'autista

Grave incidente in zona Federiga. La donna, 81 anni, è stata portata in codice rosso a Careggi dove si trova in prognosi riservata

Grave incidente tra via Lunga e via Pampaloni. Ieri pomeriggio, intorno alle 18.15, un mezzo Ataf si era da poco immesso nella via Pampaloni proveniente dalla via Lunga, lato piazza della Federiga. Appena oltrepassato lo stop e svoltato a destra, la parte frontale dell’autobus ha investito una donna di 81 anni residente nella zona che stava attraversando a piedi la via Pampaloni.

L’anziana è apparsa subito grave ai soccorritori che l’hanno trasportata in codice rosso all’ospedale di Careggi dove è attualmente ricoverata in prognosi riservata.

Incaricata dei rilievi una pattuglia della Municipale che, nell’immediatezza, ha sottoposto all’alcool test l’autista dell’Ataf con esito negativo; gli agenti gli hanno comunque subito ritirato la patente per aver causato lesioni colpose gravi su sinistro stradale.