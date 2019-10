Auto si ribalta in viale Giovine Italia: conducente illeso

La vettura, una Dacia entrata in contatto con una Renault, ha strusciato per circa 18 metri prima di fermarsi. Per circa un’ora forti risentimenti sulla circolazione

Uno spettacolare incidente con un’auto ribaltata fortunatamente senza conseguenze per i conducenti. Si tratta del sinistro avvenuto intorno alle 13.50 in viale Giovine Italia che ha visto il coinvolgimento di due vetture. Le auto, una Renault e una Dacia, stavano transitando sul viale quando all’altezza della caserma Baldissera la seconda avrebbe colpito la prima che la precedeva sulla strada. Per la precisione la parte anteriore laterale sinistra della Dacia avrebbe urtato contro la parte posteriore laterale destra della Renault.

La Dacia si è quindi ribaltata sulla fiancata sinistra strusciando sul viale per circa 18 metri prima di fermarsi. Nessun danno per i due conducenti, entrambi fiorentini: un 52enne sulla Dacia, un 35enne sulla Renault. Per i danni subiti è stato necessario l’intervento dei carro attrezzi per la rimozione delle due auto. Per circa un’ora si sono registrati forti risentimenti sulla circolazione.