"Auto che passione!": on line la nuova guida

La Camera di Commercio di Prato ha arricchito la propria collana di "Manuali del consumatore". Lettori invitati a migliorarne i contenuti

La Camera di Commercio di Prato ha arricchito la propria collana di “Manuali del consumatore” pubblicando la 10^ edizione del manuale “AUTO CHE PASSIONE!".

Si tratta di un documento, consultabile sul sito camerale, che raccoglie guide, vademecum, decaloghi e informazioni in pillole sul mondo dell'automobile, selezionate dalla Camera di Commercio di Prato attraverso le banche dati dello Sportello Consumatori on line.



Dal momento che si tratta di una raccolta soggetta a periodici aggiornamenti, la Camera di Commercio invita tutti i lettori a fornire qualsiasi contributo utile a migliorarne i contenuti.



Con l'occasione informa altresì, che sono on line gli aggiornamenti di settembre della sezione Guide ai consumatori e della sezione Lo sapevate che..., dove si trova una raccolta di informazioni e consigli utili finalizzata a fare risparmiare tempo e denaro e scegliere o utilizzare al meglio i prodotti e servizi di cui si ha bisogno.



La Camera di Commercio di Prato si trova in via del Romito 71, 59100 Prato.

Orario di apertura al pubblico: Lunedì-Venerdì ore 8.30/12.30 - Lunedì e Giovedì ore 14.30/15.40.