Aumento di capitale per Firenze Fiera

Firenze, 9 dicembre 2025. L’assemblea straordinaria dei Soci di Firenze Fiera, riunitasi in data odierna, ha approvato all’unanimità la proposta di aumento di capitale per un ammontare di 6 milioni e 350mila euro.

“Accogliamo con grande soddisfazione la proposta di aumento di capitale, che rappresenta un segnale forte di fiducia nelle potenzialità strategiche della nostra società e nel ruolo centrale che il sistema fieristico-congressuale può e deve avere nello sviluppo economico, culturale e turistico del territorio. Consolidiamo così una governance solida e una prospettiva di crescita che guarda al futuro con determinazione e responsabilità”, il commento del presidente di Firenze Fiera, Lorenzo Becattini.

“Soddisfazione per la crescita della società Firenze Fiera che è una leva importante per il settore fieristico della città” è stata espressa dall’assessore alle partecipate Giovanni Bettarini che ha poi aggiunto: “come Comune esprimiamo apprezzamento per l’impegno della Regione e del presidente Giani in questo senso, impegno espresso a tutti gli altri soci che lo hanno condiviso”.

Si tratta di un aumento di capitale che porta il capitale sociale di Firenze Fiera dai 21 milioni attuali a 28 milioni sottoscritto da tutti i soci pubblici e nel quale la Regione riveste un ruolo centrale. “La scelta della Regione Toscana è quella di dare un segnale forte per la valorizzazione- ha commentato il presidente Giani- Firenze Fiera ha dimostrato dopo il periodo comprensibilmente critico del Covid, di essersi avviata alla ripresa, per arrivare oggi a una consolidata attività fieristica e congressuale. Da qui la necessità di sostenere gli investimenti anche infrastrutturali, con la realizzazione alla Fortezza da Basso del nuovo padiglione Bellavista, che vedrà il sostanziale raddoppio delle presenze ai congressi rispetto alla possibilità attuale. La Fortezza come punto di riferimento sotto l’aspetto convegnistico e congressuale dunque, una capacità di attrazione su cui puntiamo molto, per Firenze e per la Toscana” ha concluso Giani