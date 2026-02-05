Aumenti Tari Toscana, perché?

“Come abbiamo sempre denunciato, c'è una gestione non equilibrata dentro Alia-Plures, che porta una crescita esponenziale dei costi scaricati su imprese e famiglie. Per giustificare la creazione della multiutility – ad oggi più un carrozzone per pagare stipendi ai manager e sponsorizzazioni a 5 zeri – si era parlato di miglioramento del servizio, di riduzione dei costi ma anche di investimenti. Alla luce degli aumenti Tari, sembra una promessa totalmente disattesa. Di chi è la colpa? Dei manager, ma soprattutto dei soci che dovrebbero dettare le regole alla multiutility. Almeno che la politica non intervenga in modo energico, nei bilanci sballati di Alia-Plures è già previsto un ulteriore aumento per i prossimi anni”.

Questo l'intervento di Paolo Bambagioni, consigliere comunale della Lista civica Eike Schmidt e presidente della Commissione Controllo del Comune di Firenze.