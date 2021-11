Audace Galluzzo, parla il nuovo allenatore Riccardo Secci

Ha 51 anni, un passato importante come giocatore (a fine anni Ottanta ha assaggiato anche la Serie A con la maglia della Fiorentina) e come allenatore ha già ottenuto il salto di categoria dalla Promozione all'Eccellenza, alla guida del Firenze Ovest.

Riccardo Secci, il nuovo mister della Prima Squadra dell'Audace Galluzzo (al posto di Claudio Morandi che negli anni scorsi ha avuto il merito di portare i gialloblu in Promozione e mantenere la categoria senza troppi affanni), affronta con grande entusiasmo questa nuova avventura:

"Ho fatto un solo allenamento ma conosco molti di questi ragazzi, Marrani e Tanini erano con me all'Ovest e c'era anche come dirigente Paolo Pazzi, adesso all'Audace. Sono orgoglioso di poter allenare il Galluzzo, per me questa è una grossa squadra, di qualità, con giocatori importanti. Penso si possa fare bene. La mia mentalità? Voglio una squadra coraggiosa, che attacca, dobbiamo essere noi a fare la partita".

Il modulo di riferimento di mister Secci è il 4-3-3 ma naturalmente variabile a seconda delle esigenze, delle disponibilità e dei momenti delle partite.

Domenica a San Piero a Sieve il primo importante banco di prova, contro una squadra impelagata come l'Audace Galluzzo (attualmente 4 punti in 7 partite frutto di una vittoria, un pareggio e cinque sconfitte) nei bassifondi della classifica di Promozione Toscana girone B. "L'ho già detto ai ragazzi - spiega Secci - siamo attesi da tre partite che possono decidere il nostro campionato, contro San Piero a Sieve, Gallianese e Lebowski".

Domani il secondo allenamento del nuovo mister dell'Audace Galluzzo.