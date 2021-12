Audace Galluzzo, il nuovo presidente è Franco Angelozzi

Angelozzi (a sinistra) con Morandi

GALLUZZO (FIRENZE) - Cambio di presidenza all'Audace Galluzzo, Promozione Toscana e forte settore giovanile.

Nei giorni scorsi si è dimesso Silvano Morandi e oggi c'è stato un Direttivo della società gialloblu.

La presidenza è stata assunta dal vice presidente nonché amministratore del club, Franco Angelozzi, che è anche presidente del Centro Sportivo Galluzzo, il raggruppamento di società che gravitano nel Quartiere 3 di Firenze di cui fa parte l'Audace.

"Assumo la carica di presidente - spiega Angelozzi - per ora, essendo vicepresidente e per far fronte alla situazione che si è venuta a verificare. In seguito, se il direttivo mi dovesse confermare, dovrei prima lasciare quella di presidente del Centro Sportivo Galluzzo non sembrandomi giusto e compatibile accentrare le due cariche".

Sabato pomeriggio (ore 17) i gialloblu di mister Riccardo Secci saranno impegnati nel difficile derby contro il Centro Storico Lebowski, a Tavarnuzze. Uno scontro salvezza molto delicato e sentito da entrambe le squadre.

