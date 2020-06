"Attivista fiorentina aggredita da neofascisti"

La denuncia di Tommaso Fattori, candidato presidente della Regione per Toscana a Sinistra: "Energumeni di estrema destra hanno rotto il naso e gli occhiali ad Anna del Movimento di Lotta per la Casa. Violenza vigliacca, che ha colpito una donna sola, minuta e non più giovane"

“Sono sbalordito e arrabbiato. Anna, un’attivista del movimento di lotta per la casa di oltre 60 anni, è stata aggredita nel pieno centro di Firenze, dopo la manifestazione antirazzista di sabato scorso, da un branco di energumeni di estrema destra che le hanno rotto il naso e gli occhiali mentre stava tornando a casa”. La denuncia arriva da Tommaso Fattori, candidato presidente della Regione per Toscana a Sinistra, che esprime piena solidarietà all’attivista fiorentina aggredita. “Si tratta di una violenza vigliacca, che ha colpito una donna sola, minuta e non più giovane. Purtroppo gravi episodi di stampo neofascista sono sempre più frequenti nella nostra regione – ha aggiunto Fattori - pochi giorni fa a Firenze è stata dipinta una svastica nelle vicinanze di un'abitazione di famiglie ebree, e a San Giuliano Terme è stata bruciata la bandiera arcobaleno di una coppia gay. Tutte le realtà democratiche della nostra regione devono immediatamente attivarsi, dobbiamo fare tutto il possibile perché gli autori di questi fatti vengano identificati e perché non si verifichino nuove violenze e nuovi atti intimidatori di matrice neofascista. Chi resta in silenzio è complice”.