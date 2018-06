Atrium Bar presenta una Cocktail List fantasiosa e... analcolica

Fotogallery ©Alessandro Rella-PhotoPress.it

Dall’inesauribile fantasia e dalla profonda esperienza di Edoardo Sandri, con la collaborazione del suo Staff, ha concepito quattro Cocktail in stile "Happy Days"!

L'esclusivo bar, all'interno del Four Seasons di Firenze, ha presentato una Cocktail list totalmente analcolica, quattro prodotti unici nel loro genere, nati dalle sapienti mani del Bartender Edoardo Sandri e Simone Corsini, sotto la supervisione del Bar Manager Tommaso Ondeggia.

"Fantasia & Esperienza" hanno dato alla luce dei Cocktail ottimi e accattivanti, la ricerca di materie prime sempre nuove e uniche li rende gustosissimi ed esclusivi nel loro genere.



Cocktail:

FONZIE: Seedlip 108 "distillato analcolico", soda di patatine fritte e riduzione di Big Babol.

RICHIE: Latte, sciroppo di menta e panna al cioccolato.

POTSIE: Cranberry infuso con Pop-Corn, sciroppo di Coca Cola e gazzosa.

RALFH: Succo di ananas, pompelmo rosa infuso con marshmallow, succo di lime e gazzosa.



Vi consigliamo un salto all'Atrium Bar per assaggiare le stuzzicanti novità e per incontrare i due Bartender.





Si ringrazia per l'ospitalità, il Four Seasons di Firenze.

Si ringrazia per la collaborazione, il Bar Manager Tommaso Ondeggia e i Bartender Edoardo Sandri e Simone Corsini.