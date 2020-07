Ataf, da stasera corse fino a oltre mezzanotte

Da oggi 20 luglio in vigore il nuovo orario. Ultima corsa dal Galluzzo per Firenze alle 23,57 in piazza Acciaioli

Da oggi 20 luglio entra in vigore il nuovo orario dell' Ataf, che prolunga le corse fin oltre la mezzanotte. Per fare un solo esempio, l'ultima corsa dal Galluzzo per Firenze è il 37 che passa come orario alle 23,57 in piazza Acciaioli.

Il prolungamento fino alle 00.30 interesserà gran parte delle linee, ovvero 2, 6, 7, 12, 13, 14, 17, 20, 23, 28, 30, 31, 32, 35, 37. I nuovi orari sono consultabili sul sito www.ataf.net nella sezione “orari e percorsi” oppure tramite l’app ATAF.