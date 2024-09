Assemblea generale dei geologi della Toscana

Firenze, 23 settembre 2024 – I geologi della Toscana si riuniscono nell’assemblea generale degli iscritti. L’appuntamento, dal titolo “La Toscana delle risorse” è in programma il 25 ottobre a Firenze, presso l’auditorium Cosimo Ridolfi Banca CR Firenze (in via Carlo Magno, 7).

Dopo la registrazione dei partecipanti (ore 8.30-9) sono in programma l’introduzione di Riccardo Martelli presidente dell’Ordine dei Geologi della Toscana ed i saluti delle autorità ai quali sono invitati Sara Funaro sindaca di Firenze, Eugenio Giani presidente della Regione Toscana, Simona Petrucci senatrice del Senato della Repubblica, Erika Mazzetti onorevole della Camera dei Deputati, Gaia Checcucci Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale, Pietro Rubellini direttore generale ARPAT, Alessandra Biserna geologa del Consiglio Nazionale Geologi, Stefano Poeta presidente EPAP, Giacomo Corti del CNR-IGG, Giacomo Parenti ingegnere delle Città Metropolitane.

La sessione tecnica prenderà avvio alle ore 10 con l’intervento di Francesco Consumi geologo dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale su “Acque sotterranee bilancio idrico”. Tra le 10.45 e le 11.30 si parla di “Acque sotterranee, aspetti qualitativi e criticità” con Fabrizio Franceschini, geologo dell’Arpat.

“Cave pianificazione regionale del settore estrattivo di cava” è il tema previsto dalle 11.30 alle 12.30, affrontato da Alessandro Rafanelli, architetto della Regione Toscana. A seguire la tavola rotonda tra Regione Toscana e altri Enti. Nel pomeriggio (ore 14.30–16) ecco la “Lectio magistralis le risorse minerarie in Toscana e la transizione energetica”, con Andrea Dini geologo del CNR IGG.

Tra le 16 e le 16.45 si discute di “La geotermia toscana” con Giudetti Geoffrey, geologo di Enel Green Power - Unità Geothermal Center of Excellence. A Janpieter Van Dijk il compito di parlare di “Modellazione 3D del sottosuolo” (ore 16.45-17.30).

L’evento, patrocinato da Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale, Arpat, Consiglio Nazionale dei Geologi, Epap, Consiglio Nazionale delle Ricerche, con la partecipazione di CNR-IGG, si conclude con un momento conviviale e la consegna delle medaglie agli iscritti da più di 25 anni.