Aspettando l’annuncio dell’ultimo headliner di Firenze Rocks 2019

I rocker fiorentini coccolati da due bellissimi docu-film sui Queen al Festival dei Popoli

Firenze Rocks, terza edizione. Sembra lontana, ma già da tempo c’è la trepidazione tipica dell’attesa dei grandi concerti. Chi verrà la prossima estate in Italia dei grandi nomi internazionali? E soprattutto, chi a Firenze invece che nelle solite Milano e Roma? Un po’ di ansia da suspence è stata placata, sono già stati annunciati gli headliners di tre delle quattro serate previste da Firenze Rocks 2019. Il 13 giugno apriranno la kermesse rock fiorentina i Tool, la band di Maynard James Keenan, al Visarno Arena per l’unica data italiana 2019. Il 14 vedremo sul palco Ed Sheeran (concerto un po' "chiacchierato, va detto) e il 16 nientedimeno che The Cure. Ancora non sappiamo chi cavalcherà la scena il 15 giugno, e aspettiamo anche di sapere chi saranno gli artisti che suoneranno prima degli headliner.Ancora un po’ di pazienza… Intanto sfumata l’opzione (tanto sperata da tantissimi fan) Kiss, che porteranno il loro “End of the road world tour” (sigh) il 2 luglio all’ippodromo diSan Siro a Milano.

Intanto però i rocker fiorentini hanno potuto godersi due bellissime gemme in documentario. Martedì scorso, 6 novembre, il Festival dei Popoli ha presentato in anteprima italiana due pellicole sui Queen, alla presenza dei registi: Queen: rock the world di Christopher Bird (Gran Bretagna, 2017) che ci ha portato dietro le quinte del rivoluzionario tour del 1977 della band negli Stati Uniti, seguito da Queen + Bejart: Ballet for Life di Lynne Wake (Gran Bretagna, 2018), sulla straordinaria collaborazione del gruppo con il coreografo visionario Maurice Béjart nello spettacolo di danza sulle musiche dei Queen e di Mozart.

Pazientiamo ….