Oggi il via ai saldi estivi

Tanti visitatori all’apertura delle porte dei Gigli, questa mattina alle ore 9, per l’avvio dei saldi di stagione. In attesa oltre 1.600 persone che hanno sfidato il caldo e si sono distribuite davanti ai due ingressi del centro commerciale Corte Tonda e Corte Lunga. I saldi estivi sono iniziati oggi e proseguiranno per 60 giorni. Nel corso della giornata il numero dei visitatori è salito, riempiendo i punti vendita del centro commerciale. Molte le persone arrivate da fuori provincia e anche da fuori regione. Budget a disposizione variabile tra i 100 e i 300 euro.

La caccia agli sconti ha interessato tutti i negozi, ma in particolare i visitatori si sono indirizzati verso i punti vendita di abbigliamento sia per adulti che per bambini, abbigliamento intimo, calzature e gli accessori. L’interesse per gli acquisti scontati ha coinvolto anche settori merceologici diversi come i gioielli, l’abbigliamento sportivo e gli store di elettronica. A catturare l’attenzione delle famiglie tutti i punti vendita e in particolare le medie superfici come Zara, Primark, H&M, OVS, Game 7, Coin, Bershka.

L’avvio estivo dei saldi parte con importanti promozioni e sconti fino almeno al 50% dal primo giorno. La scelta per molti è stata indirizzata verso i capi di abbigliamento estivo e moda mare visto l’arrivo il grande caldo di questi giorni. Premiato anche abbigliamento sportivo e accessori, borse, zaini e valigeria in previsione delle vacanze. C’è chi si è lasciato guidare dagli acquisti scontati e chi, invece, è entrato con sicurezza nel negozio per comprare il capo d’abbigliamento già individuato prima dell’inizio dei saldi.

Strategie di acquisto che variano a seconda delle persone e del tempo a disposizione.

L’estate accende le vetrine di Valdichiana Village, parte della collezione Land of Fashion Villages, con l’arrivo dei saldi estivi 2025, un appuntamento atteso tanto dai consumatori quanto dagli operatori del settore moda e retail. Negli oltre 130 punti vendita del Village, è possibile accedere a sconti fino al 70% su articoli moda, accessori, home décor e lifestyle. Il Villaggio accoglie visitatori italiani e stranieri, confermandosi come destinazione in cui scoprire una stagione di occasioni ma da vivere con lentezza, senza affanno, scoprendo ogni vetrina, ogni articolo, passeggiando tra le vie del villaggio.

Nel primo weekend dei saldi estivi, Valdichiana Village, sta facendo registrare una performance in linea con le attese, confermando un trend di crescita che attende riscontri nelle prossime settimane. L’affluenza è sostenuta non solo dalla clientela fidelizzata proveniente dalla Toscana e dalle regioni limitrofe, ma anche dalla presenza significativa di turisti italiani e stranieri, attratti dall’opportunità di abbinare lo shopping a un’esperienza di lifestyle. Il risultato del primo fine settimana riflette un andamento solido e coerente con le prospettive delineate per questa stagione, grazie anche ad una proposta commerciale che continua a rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più attento alla qualità e al valore degli acquisti.