Asfaltatura in via Baracca: lavori da lunedì

Fino al 6 settembre cantieri stradali. La prossima settimana la nuova isola ecologica interrata in piazza dei Mozzi

Al via da lunedì 24 agosto, in due fasi, importanti lavori di ripristino dell'asfaltatura in via Baracca. Nella prima fase, dal 24 al 29 agosto con validità tutto il giorno, nel tratto tra via Allori e via Gori ci sarà il divieto di transito e l’istituzione del senso unico verso via Allori. In via Allori nel tratto tra Baracca e Mascagni sarà istituito un restringimento di carreggiata. La seconda fase dei lavori sarà dal 31 agosto al 6 settembre, dalle 21 alle 7. Questi i provvedimenti di circolazione previsti: in via Franchetti (dall’incrocio con via Baracca al termine senza sfondo) sarà istituito il divieto di transito; in via Allori nel tratto Baracca-Mascagni ci sarà un restringimento di carreggiata; divieto di transito in via Petri dall’incrocio con via Baracca alla fine della strada; e divieto di transito in via Baracca nel tratto Allori-Gori. La fermata degli autobus sarà spostata. Questi gli itinerari alternativi previsti in entrambe le fasi dei lavori: Via Allori - Via di Carraia- Via Gemignani - Via Mastritti - Via Baracca per tutti i veicoli, e Via Allori - Via di Carraia- Via Gemignani ( corsia preferenziale) - Via Baracca per tutti i mezzi di soccorso.

Lavori anche in Piazza dei Mozzi e altre strade

Dal 24 agosto al 22 settembre sono previsti lavori in piazza dei Mozzi, via dei Bardi e via di San Niccolò per la realizzazione di un’isola ecologica interrata per la raccolta dei rifiuti. Durante questo periodo saranno prese alcune misure di circolazione stradale. In piazza dei Mozzi ci sarà un restringimento di carreggiata e in via dei Bardi e via di San Niccolò saranno istituiti divieti di sosta e attraversamenti pedonali provvisori nell’area del cantiere.

In Via La Farina dal 27 al 28 agosto, in orario 8-20, saranno effettuati dei lavori di manutenzione di un’antenna. La strada sarà chiusa nel tratto dal civico 33 all’incrocio con via Masaccio nella corsia preferenziale e sarà istituito un restringimento di carreggiata da via Guerrazzi a via Masaccio.

In Borgo Albizi lunedì 24 agosto sarà effettuato un trasloco con scala aerea, con conseguente restringimento di carreggiata nel tratto dal numero civico 22r al civico 32r, mentre sarà istituito il divieto di transito nella Volta di San Piero dall’intersezione della piazza San Pier Maggiore a via dell’Oriuolo. Le misure saranno in vigore dalle 6 alle 11.

Via Ricasoli per un trasloco, il 24 agosto sarà interrotta nel tratto Alfani-Battisti dalle 7 alle 19.

Via delle Farine sempre per un trasloco, il 27 agosto, da mezzanotte e mezzo alle 6.30 del mattino, sarà chiusa nel tratto tra piazza della Signoria e via della Condotta.