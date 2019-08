Asfaltatura di via del Gelsomino: disagi in strada da martedì 27 a giovedì 29 agosto

Lavori questa settimana anche in via delle Bagnese: di notte da mercoledì 28 a sabato 31 agosto. In programma interventi di manutenzione al Viadotto dell'Indiano e la posa di fibre ottiche in via delle Gore e via delle Panche

Nuovo asfalto in via delle Bagnese e via del Gelsomino, ma anche interventi di manutenzione sul Viadotto dell’Indiano. E la posa di cavi in fibre ottiche in via delle Panche e via delle Gore. Sono solo alcuni dei lavori che prenderanno il via questa settimana sulle strade cittadine con provvedimenti di circolazione.

Per quanto riguarda le asfaltature si inizia in via del Gelsomino con lavori a seguito di interventi sui sottoservizi. Dalle 9 di martedì 27 alle 24 di giovedì 29 agosto nel tratto da via dei Grecchi a via Malagotti sarà in vigore un restringimento di carreggiata con senso unico alternato (per fasi). Saranno invece effettuati di notte i lavori di asfaltatura in via delle Bagnese. Da mercoledì 28 a sabato 31 agosto in orario 21-6 sarà chiuso il tratto da via della Greve a via della Grillaia.

Ecco gli altri principali lavori:

Viadotto dell’Indiano: da lunedì 26 agosto nella carreggiata in direzione Firenze nord nel tratto da via del Perugino a via Gentileschi sono in programma alcuni lavori di manutenzione del guard rail e dei giunti di dilatazione. Fino al 31 agosto sarà in vigore un restringimento di carreggiata per un tratto di 300 metri.

Via della Rosa: da lunedì 26 agosto la strada sarà chiusa per la posa di cavi in fibra ottica. Previsti anche restringimenti di carreggiata in via dell’Agnolo. I provvedimenti saranno in vigore fino al 21 settembre (orario 8-17).

Via delle Forbici: per effettuare il consolidamento di un muro da lunedì 26 agosto al 25 settembre scatterà la chiusura da via Bertelli a via della Piazzuola.

Via Fortini: da lunedì 26 agosto il tratto compreso fra i numeri civici 106 e 108 sarà chiuso per lavori edili (orario 7-19). Termine previsto 31 agosto.

Via della Ninna: per sollevamento con autogru martedì 27 agosto (orario 1.30-5.30) sarà chiuso il tratto piazza Signoria-via dei Leoni.

Via dei Preti: da mercoledì 28 agosto al 24 marzo la strada sarà chiusa per lavori di restauro di un palazzo

Via della Vigna Nuova: per trasloco mercoledì 28 agosto sarà chiuso il tratto da piazza dei Rucellai a via Tornabuoni (orario 1.30-5/30). Inoltre in via del Parione scatterà un divieto di transito per veicoli superiori ai 35 quintali

Via delle Gore: inizieranno lunedì 26 agosto i lavori di posa di cavi in fibra ottica. Fino all’8 settembre sarà in vigore un divieto di transito nel tratto compreso altezza numeri civici 27-29.

Via delle Panche: anche in questo caso si tratta di posa di fibre ottiche. Lunedì 26 agosto saranno istituiti un divieto di transito nel tratto via di Quarto-via Calo e un restringimento di carreggiata da via Calo al numero civico 129/c che rimarranno in vigore fino al 28 agosto. Previsti anche un senso unico in via di Quarto (da via delle Panche a via Griffeo verso quest’ultima) e un restringimento di carreggiata in via Calo. A seguire (dal 2 all’8 settembre) saranno istituiti restringimenti di carreggiata in via Grifeo e via delle Gore.

Via Malpighi: per lavori all’impianto di illuminazione pubblica venerdì 30 agosto scatterà un divieto di transito da via Galeno a via Spallanzani nella semicarreggiata in direzione di quest’ultima. Termine previsto 4 ottobre.