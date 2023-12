ARTour del Gusto Toscano, Piazza Strozzi si prepara

In un'atmosfera incantevole e festosa, Piazza Strozzi si prepara ad ospitare l’edizione natalizia di un classico degli eventi enogastronomici: ARTour del Gusto Toscano, la mostra mercato dedicata ai prodotti dell'artigianato alimentare toscano di eccellenza. L'evento, organizzato da CNA Firenze Metropolitana, con il patrocinio del Comune di Firenze e il contributo di Enegan, si terrà nei giorni 15, 16 e 17 dicembre, dalle 10:00 alle 20:00.

Con la partecipazione di 33 espositori, ARTour del Gusto Toscano offrirà ai visitatori la possibilità di immergersi nelle delizie della tradizione enogastronomica toscana. Dai prelibati salumi ai formaggi artigianali, dal vino alla cioccolata squisita, sarà possibile degustare e acquistare una vasta gamma di prodotti di alta qualità. Inoltre, gli appassionati potranno esplorare una varietà di accessori per la tavola in legno. La Toscana, regina dell'enogastronomia italiana e internazionale, si mostra in tutta la sua magnificenza attraverso le delizie esposte, offrendo un viaggio sensoriale nella ricchezza della sua tradizione culinaria.

Non solo un'opportunità per l'acquisto di prodotti genuini e di alta qualità, ma anche un'occasione unica per prepararsi alle festività natalizie, arricchendo di cibi sani e gustosi la propria e l’altrui (in caso di regali) tavola di Natale.

ARTour del Gusto Toscano è parte integrante delle azioni di CNA Firenze per valorizzare la filiera alimentare. Un'esperienza che mira a soddisfare le esigenze di un consumatore sempre più attento alla qualità, desideroso di prodotti autentici e tradizionali.

I visitatori avranno anche l'opportunità di godere di uno sconto sul prezzo di ingresso alla mostra "Anish Kapoor. Untrue Unreal" presso Palazzo Strozzi, grazie alla collaborazione tra l'associazione degli artigiani e la Fondazione. Una straordinaria esposizione dedicata al celebre maestro che ha rivoluzionato l'idea di scultura nell'arte contemporanea.