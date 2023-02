Artigianato e Palazzo 2023, iscrizioni aperte

FI 03|02|23 - Si aprono oggi le iscrizioni alla XXIX edizione di Artigianato e Palazzo in programma dal 15 al 17 settembre al Giardino Corsini di Firenze.

Gli artigiani potranno fare richiesta fino al 26 maggio direttamente sul sito compilando l'apposito form (https://www.artigianatoepalazzo.it/iscrizioniart23/).È prevista una riduzione del 10% sulla quota di partecipazione per gli espositori residenti fuori dalla Regione Toscana, quale contributo alle spese di trasferta che dovranno sostenere, oltre che per i giovani under 35 e quanti abbiano partecipato ad una delle precedenti edizioni di Blogs & Crafts, il concorso rivolto ai giovani artigiani, influencer e talent, esteso all'Europa grazie alla collaborazione con il World Crafts Council Europe.

"Siamo già a lavoro per preparare la nuova edizione che si prospetta anche quest'anno ricca di novità e appuntamenti su temi attuali che riguardano giovani, arti e mestieri, oltre al tradizionale programma espositivo", dichiarano gli organizzatori Sabina Corsini e Neri Torrigiani."Il nostro obiettivo è dare spazio ad ambiti diversi del settore, per far scoprire qualcosa di nuovo ed appassionare il pubblico, per coinvolgere gli artigiani - testimoni del fare creativo - in luoghi spettacolari come il Giardino e il Palazzo Corsini".-------------------La Mostra Artigianato e Palazzo botteghe artigiane e loro committenze è organizzata e promossa dall'Associazione culturale Giardino Corsini - presieduta da Sabina Corsini - in collaborazione con Neri Torrigiani; riunisce ogni anno una nuova selezione di 100 maestri artigiani italiani e stranieri, portatori di saperi legati alla tradizione e all'innovazione: ceramisti, molatori del vetro, sbalzatori dell'argento, orafi, intagliatori, restauratori, liutai, sarti, intarsiatori di pietre dure, ebanisti, intrecciatori della paglia, designer e molto altro.L'Associazione Giardino Corsini, senza scopo di lucro, è impegnata nella valorizzazione e tutela della qualità delle eccellenze artigianali, del valore del fatto a mano e dell'importante patrimonio di conoscenza e tecniche tramandato dai veri maestri artigiani, unici protagonisti del Made in Italy.Comitato Promotore 2023Stefano Aluffi Pentini, Jean Blanchaert, Marcantonio Brandolini d'Adda, Fausto Calderai, Nicolò Castellini Baldissera, Chiarastella Cattana, Matteo Corvino, Benedikt Bolza, Maria de' Peverelli, Viola Emaldi, Elisabetta Fabri, Maria Sole Ferragamo, Drusilla Foer, Barnaba Fornasetti, Bona Frescobaldi, Alessandra Galtrucco, Alvar Gonzales Palacios, Francesca Guicciardini, Ferruccio Laviani, Federico Marchetti, Alessia Margiotta Broglio, Martino di Napoli Rampolla, Carlo Orsi, Beatrice Paolozzi Strozzi, Natalie Rucellai, Maria Shollenbarger, Luigi Settembrini, Guido Taroni, Simone Todorow..ARTIGIANATO E PALAZZO 29° edizione15/17 settembre 2023dalle 10,00 alle 19,30Giardino Corsini, FirenzeVia Il Prato, 58 - Via della Scala, 115Per informazioniwww.artigianatoepalazzo.it