Dal 28 giugno all’8 luglio, 10 serate ad ingresso gratuito, all'insegna della socialità e dell'intrattenimento.

Nel parcheggio esterno del Centro Commerciale CENTRO*Sesto, in particolare sotto la torre panoramica in vetro, un programma di attività per grandi e bambini con inizio ogni sera dalle ore 19 e poi dalle ore 21 con tanta musica per tutti i gusti e per tutte le età.