Arriva Albert Gudmundsson dal Genoa

Gudmundsson, nato a Reykjavík (Islanda) il 15 giugno 1997, nel corso della sua carriera, ha indossato, le maglie dell’ AZ Alkmaar e del PSV Eindhoven, Club con il quale ha vinto un Campionato Olandese.

Durante l’ultima stagione, con la maglia del Genoa, ha disputato 37 partite tra Serie A e Coppa Italia collezionando 16 gol e 5 assist.

Gudmundsson ha, inoltre, vestito la maglia della Nazionale Maggiore islandese in 37 occasioni segnando 10 gol.

Al Genoa torna in sostituzione Andrea Pinamonti. L’attaccante del Sassuolo, nato a Cles, in provincia di Trento, il 19/05/1999, torna in Liguria a titolo temporaneo con opzione di riscatto. Cresciuto nei settori giovanili di Chievo e Inter, ha realizzato in carriera 43 gol nelle competizioni nazionali professionistiche.