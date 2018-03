Arriva a Firenze la nuova edizione del Tour Zacapa

Un viaggio tra le eccellenze, giovedì 22 marzo, la cena al Gurdulù con abbinamenti ad hoc del pregiato rum guatemalteco

Torna il Tour Zacapa, il viaggio alla scoperta del celebre rum guatemalteco, da molti esperti considerato il migliore al mondo, interpretato dalle eccellenze della ristorazione italiana. 11 chef per 11 cene esclusive dedicate a Zacapa che coinvolge alcuni tra i migliori ristoranti d’Italia impegnati nell’abbinamento di alcune referenze della gamma in un menù creato ad hoc per i loro clienti. Fino al 24 maggio artisti del gusto come Ivan Milani, Mirko Di Mattia e Claudio Vicina si cimenteranno nell’abbinamento di tre differenti referenze Zacapa (Zacapa 23; Zacapa 23 Edición Negra e Zacapa XO) con altrettanti piatti creati ad hoc per esaltare le note del pregiato rum dando vita ad un’esperienza unica e irripetibile.

Prendere parte al Tour Zacapa –giovedì 22 marzo alle ore 20.30– è semplice, basta prenotare la cena contattando direttamente il ristorante dello Chef Gabriele Andreoni, in Via delle Caldaie 12 rosso – Tel. 055282223 – e-mail: info@gurdulu.com