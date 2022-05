Argingrosso: la festa del 28 e 29 maggio

“Argingrosso di tutti di più. Il Parco che non ti aspetti”, organizzata da Quartiere 4 e Uisp Firenze, sarà ancora una volta una festa piena di attività per bambini ed adulti, che vedrà coinvolte decine di associazioni culturali, sportive, sociali, educative e ricreative. All'interno della Festa, si svolgeranno anche quest’anno i Mondiali Antirazzisti della Uisp, con tornei liberi di calcio a 5 e pallavolo. Bibliobus della BiblioteCaNova Isolotto in via delle Isole. Due giorni ricchi di eventi che si articoleranno tra sabato 28 e domenica 29 maggio dalle 10 fino al tramonto.

Programma

Il programma sul palco di sabato 28: ore 10.30, esibizioni musicali a cura dei gruppi musicali degli istituti scolastici comprensivi del territorio (Barsanti, Gramsci e Pirandello); ore 15: Forum ‘Mondiali Antirazzismo’, organizzato da Uisp; ore 16, gli Allocchi dell’I.C. Pirandello in ‘Omaggio a Raffaella Carrà’; ore 16.30, Sham Rock Dance Company, clover danza irlandese; ore 17.30, Banda del Liceo Musicale Alberti-Dante, diretta dal Maestro Stefano Margheri; a seguire e fino alle 22.30: finale del Metropolitan Area Contest, il ‘rock contest’ con band giovanili dell'area metropolitana, a cura di Athenaeum Musicale Fiorentino.

Il programma sul palco di domenica 29: ore 11, Spettacolo musicale interattivo per bambini a 0 a 6 anni, ‘La musica dei nomi’, a cura di Athenaeum Musicale Fiorentino; ore 12, Concerto di Musica Corale a cura dell’Associazione culturale “Cori Ensemble” (direttrice Fiorella Buono); ore 15.30, Varietà di Circo (giocoleria, equilibrismo, clown), a cura di Scuola di Circo di Firenze En Pist!; ore 17.30, ‘All Athenaeum Jazz Band’, Direttore Claudio Giovagnoli, con la partecipazione di New Florleans Jazz Band, South City Jazz Band, No Time Jazz Band.

Il programma sul prato: sabato 28, ore 10.30 – 22.30; domenica 29, ore 10 – 19.

Sul prato, nello spazio espositivo, nello spazio danza e nell’area sportiva, trovano posto:

Prato e spazio espositivo

Le Zanzare, i bambini dei Bandierai degli Uffizi, Sbandieratori ufficiali del Calcio Storico Fiorentino. Sabato pomeriggio esibizione alle ore 18.

Gruppo Storico dei Vigili del Fuoco insieme a Associazione Nazionale Vigili del Fuoco, con dimostrazioni e attrazioni: i gonfiabili con il bellissimo camion dei pompieri dove i piccoli potranno simulare azioni di intervento e di emergenza, scivolare in allegria sia il sabato che la domenica.

Humanitas Firenze - la Pubblica Assistenza Humanitas Firenze sabato e domenica presenta le sue attività di assistenza, soccorso, protezione civile.

Saf (Società Astronomica Fiorentina) – per un sabato alla scoperta dei pianeti e all’osservazione del sole con il suo magico telescopio.

Giuliano Passignani - disegni di soggetti ornitologici, acquistabili con una minima offerta libera; i proventi vanno alla Federazione Ornitologica Ucraina.

Area espositiva

Confartigianato Firenze – sarà presente con le attività della confederazione sia il sabato che la domenica 29.

Mercatino a cura dei Comitati Genitori: Piero Della Francesca, Pirandello, Montagnola; i genitori dei vari comprensivi sono presenti con laboratori, giochi e l’ormai famosissimo mercatino, i cui proventi sono destinati alle attività del prezioso lavoro degli stessi comitati.

Protezione Civile Firenze – dimostrazioni esposizione dei loro mezzi di soccorso.

Ata Associazione Tutela Ambientale – presente il sabato e la domenica; i volontari, persone amanti degli animali, della natura e del verde, illustreranno le varie attività svolte sul territorio anche del Quartiere 4.

Cepiss Cooperativa Sociale: insieme agli operatori di strada del Quartiere 4 presenteranno dimostrazioni delle attività svolte sul territorio e in sinergia con il Quartiere.

Alia Spa: presente sia il sabato che la domenica con il furgone dei rifiuti per presentare il percorso di riciclo/riuso, laboratori e attività.

Publiacqua: stand con gadgets, libri per grandi e piccoli, per un uso corretto uso del bene prezioso dell’acqua.

Città Sicura - ‘Targa la mi bici’.

Fattoria dei Ragazzi - i Nonni della Fattoria presentano le loro attività insieme ai piccoli amici pelosi, i coniglietti della fattoria. Ci saranno anche il laboratorio didattico ambientale Città Metropolitana, vari laboratori per bambini e ragazzi. Presenti sabato 28.

Rete di Solidarietà Q4 – presente sia il sabato che la domenica, per illustrare le tante e preziose attività svolte sul territorio del Quartiere 4.

Associazione Gotica Fiorentina – sul prato trovano posti i mezzi storici e le jeep con dimostrazioni e con il plastico delle battaglie in scala (curatore Maurizio Dell’Agnello).

I Centri Commerciali Naturali del territorio del Quartiere 4 (Pier Vettori, Talenti, Isolotto e Bronzino) presenteranno le loro attività.

Red Cheeks English – l’Associazione Red Cheeks English, che ha sede alla New Staz, sarà presente con laboratori e dimostrazioni per imparare la lingua inglese da piccoli in modo rapido e divertente.

I Pupi di Stac, sabato 28, offriranno laboratori per i piccoli e presenteranno le loro attività e il calendario degli spettacoli.

Cooperativa Ulisse, che ha sede alla New Staz, presenterà il progetto recupero bici e farà dimostrazioni delle tante altre attività svolte, a cura di Cristiano Sciascia.

Isolotto delle Mamme - presente con un desk per illustrare il loro “lavoro”, tra incontri formativi e di supporto alla persone e alla genitorialità, attività ricreative per le famiglie. Perché “nessuna mamma deve sentirsi sola!”.

Avo Associazione Volontari Ospedalieri – presenta l’attività preziosa dei volontari che operano negli ospedali fiorentini, con un mercatino di manufatti a cura delle signore dell’associazione.

Associazione Non Sarai Più Solo Onlus, piccola ma attiva associazione in difesa dei diritti degli animali, in particolare dei cani. Presenti sia il sabato che la domenica.

Angeli del Bello, presenti sabato 28.

Spazio area verde pratone, lo Sport con:

Naviganti di danza - associazione con sede alla New Staz: presentano le attività svolte e la domenica tengono una dimostrazione di bodywork (postura e stretching).

Associazione Centro Fede Speranza – sabato 28 maggio presenti la mattina con attività di Flag Dance (danza con bandiere, un’esperienza nuova ed entusiasmante attraverso il movimento con lo strumento delle bandiere). Nel pomeriggio offriranno un laboratorio di pittura per grandi e piccoli.

Hp Progetto Salute - Simone Ghirlanda e il suo staff presenteranno esibizioni e dimostrazioni sportive (ginnastica per bambini, adulti, pre-parto, correttiva, medica), sia il sabato che la domenica.

E poi Baloncesto, Ciatt, Firenze 5 Pallavolo, Florentia Rugby e Arci Pesca Toscana Aps (con laboratori, dimostrazioni e il gioco “Picra”).

Spazio danza

Gems Unit, sabato 28 dalle 17 alle 18, pop music e random dance.

Danze Irlandesi, domenica dalle ore 17 alle 18.

Via delle Isole

Bibliobus della BiblioteCaNova Isolotto accoglie i visitatori al suo interno con gli scaffali pieni di libri.

Camion dei Vigili del Fuoco.

Orti sociali aperti, con dimostrazioni del lavoro degli anziani che gestiscono gli orti sociali di via delle Isole Nuove e Vecchie.

Alle 13 di sabato 28 e domenica 29, picnic sul prato aperto a tutti: portare tovaglia, plaid e cibo!

L'ingresso all’area (che si trova ai margini di via delle Isole) è sia da via dell'Argingrosso (all'altezza dei numeri civici 131-135 si può parcheggiare l'auto e passare a piedi sull'arginello della strada tramite l'apposita rampa o scendendo con il bus 9 alla fermata “Parco Argingrosso”) sia da via dell'Isolotto dove alla fine della strada in direzione viadotto dell'Indiano si trovano appositi parcheggi.

Tutti gli aggiornamenti sul programma e sull'eventuale annullamento della festa causa previsioni meteo avverse sulla pagina Facebook del Quartiere 4: https://www.facebook.com/quartiere4Firenze.

Informazioni: quartiere4@comune.fi.it – 055/2767150.

Mondiali Antirazzisti

Sabato 28 e domenica 29 maggio tornano i Mondiali Antirazzisti. L’appuntamento, di UISP Unione Italiana Sport Per tutti, si svolge all’interno della festa organizzata dal Quartiere 4: “Argingrosso di tutti di più”.

Inclusione e condivisione sono i valori che da sempre caratterizzano la manifestazione che ha l’obiettivo di contrastare ogni forma di discriminazione e razzismo riconoscendo nello sport un linguaggio universale per stabilire un legame tra i popoli.

L'evento, gratuito e aperto a tutti, è organizzato da Uisp Firenze e Uisp Solidarietà Firenze e patrocinato dal Comune di Firenze Quartiere 4 e dalla Regione Toscana. Il Quartiere 4, come già l’anno scorso, ha accolto con entusiasmo l’idea di ospitare i Mondiali Antirazzisti all’interno del programma della Festa dell’Argingrosso.

La formula dei Mondiali Antirazzisti prevede tornei di calcio a 5 e pallavolo non competitivi con partite auto-arbitrate, alle quali è possibile iscrivere gratuitamente la propria squadra composta anche da giocatori di generi diversi e senza limiti di età. Inoltre sono previste esibizioni, prove libere e attività per grandi e piccoli. Spazio infine a un dibattito sul tema delle differenze, dell'antirazzismo e dell’inclusione.

PROGRAMMA

SABATO 28 MAGGIO 202214.00 – Accettazione squadre e apertura area informativa14.30 – Torneo di calcio a 515.00 – Dibattito “L’accoglienza nello sport”Partecipano:

Marco Ceccantini – Presidente UISP Firenze

Cosimo Guccione – Assessore Sport Comune di Firenze

Mirko Dormentoni – Presidente del Consiglio di Quartiere 4 Comune di Firenze

Camilla Bencini – COSPE Responsabile Progetto Stand up for victims rights

Le calciatrici afghane e l'allenatore

DOMENICA 29 MAGGIO 202214.30 – Torneo di pallavolo19.00 – Premiazioni e saluti