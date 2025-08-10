Cronaca

Argentario: contenuto l'incendio a Porto Ercole

Al via le operazioni di bonifica. Attive tre postazioni di videosorveglianza per il monitoraggio a Reggello

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
09 Agosto 2025 15:50
Argentario: contenuto l'incendio a Porto Ercole

Un incendio si è sviluppato attorno alle 13.30 a Porto Ercole (Argentario, Gr) in prossimità dell'abitato. Le fiamme, iniziate al bordo della strada panoramica, si sono rapidamente propagate verso Forte Filippo. Grazie all’intervento tempestivo e al lavoro del personale e dei mezzi dell'Organizzazione Antincendi Boschivi della Regione Toscana l'incendio è stato contenuto in poco più di 2.5 ettari. A breve cominceranno le operazioni di bonifica.

La sala operativa provinciale della Regione Toscana ha prontamente attivato numerose squadre di volontariato antincendi boschivi e operai forestali della Unione Comuni Colline metallifere.

Da quest’anno tre telecamere ambientali sono operative 24 ore su 24 sul territorio comunale per intercettare tempestivamente focolai e situazioni di rischio incendi. Il sistema è stato realizzato dalla sezione Protezione Civile della Croce Azzurra di Reggello, con il supporto dell’Unione di Comuni Valdarno Valdisieve e del Comune di Reggello.

Il progetto, sviluppato negli ultimi anni, ha portato alla realizzazione di tre punti di osservazione: Poggio La Croce, Poggio Firenze (San Donato in Collina) e Monte Giovi. Grazie alla triangolazione delle immagini è possibile localizzare con precisione il punto da cui si leva il fumo e fornire immediatamente le coordinate ai volontari, ai Vigili del fuoco e al Centro regionale di coordinamento, riducendo drasticamente i tempi di intervento.

Ieri mattina il Sindaco Piero Giunti e il Vicesindaco con delega alla Protezione Civile Jo Bartolozzi hanno visitato la sede operativa della Croce Azzurra, dove sono attivi i monitor di controllo, per incontrare i volontari coinvolti nel progetto – tra cui Andrea Ferrati, Cosimo Betti, Stefano Vannucci e Andrea Ferrini – e ringraziarli per l’impegno costante al servizio della comunità.“Queste tecnologie permettono di proteggere e monitorare in modo più preciso la nostra montagna, che non è solo patrimonio di Reggello, ma di tutto il territorio metropolitano”, ha dichiarato il Sindaco Giunti. “Ma senza la passione dei volontari, nulla di tutto questo sarebbe possibile. Sono i nostri angeli custodi: silenziosi, ma sempre presenti”.

Il Vicesindaco Bartolozzi ha sottolineato l’importanza dell’investimento tecnologico integrato in una rete umana forte e ben organizzata: “Qui a Reggello abbiamo una Protezione Civile strutturata, con esperienza e un efficace ricambio generazionale. Il sistema di videosorveglianza è uno strumento importante, ma funziona davvero grazie al lavoro delle persone”.Attualmente si sta lavorando per l’installazione di una quarta postazione, con l’obiettivo di coprire l’intero territorio comunale.

Foto gallery
    Notizie correlate
    Tag
    In evidenza