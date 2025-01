Aree interne, grande interesse per conoscere i bandi per le imprese

Continua con grandissima partecipazione ed interesse la presentazione nei territori dei bandi per le imprese previsti dalle strategie per le aree interne toscane. Un percorso gestito da Anci Toscana che ieri ha fatto tappa al Palazzo dei Vicari a Scarperia, per illustrare opportunità ed interventi all’area interna di Valdisieve, Mugello e val di Bisenzio. Sala piena e partecipazione di tutti i sindaci e degli stakeholders interessati, pronti a conoscere le informazioni e i consigli per accedere ai bandi Fesr, Fse e Feasr della nuova programmazione.

Presenti tra gli altri Emanuele Piani sindaco di San Godenzo, Marco Bottino sindaco di Palazzuolo sul Senio, Maria Lucarini sindaca di Vernio, Francesca Vivarelli sindaca di Vaiano, Tommaso Triberti presidente Unione Montana dei Comuni del Mugello, e sindaco di Marradi, oltre ad associazioni di categoria, ccoperative, accademici, esperti e a Marina Lauri e Paola Ballini di AnciToscana.

L’intensa attività di Anci Toscana a supporto dei Comuni delle aree interne continua grazie al rinnovato accordo di collaborazione con la Regione Toscana, che ha aggiornato il protocollo sottoscritto nel luglio del 2022 e ne ha prorogato la validità di fino al 28 luglio 2025.