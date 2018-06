Arcobaleno d'estate in Toscana: novità, grande enogastronomia e blogtour 

Taglio del nastro giovedì 21 al Giardino delle Rose di Firenze

Il conto alla rovescia è iniziato. Tutto pronto per la 6° edizione di Toscana Arcobaleno d’Estate, l’iniziativa promossa dalla Regione Toscana con il supporto di Toscana Promozione Turistica, Fondazione Sistema Toscana, ANCI e EBITT - Ente Bilaterale Turismo Toscano in collaborazione con i media partner QN-La Nazione e Il Telegrafo, per lanciare ufficialmente la stagione estiva. L’edizione 2018 si terrà dal 21 al 24 giugno, un lungo weekend di festa dedicato ai turisti e ai toscani che avranno l’opportunità di testare il meglio dell’offerta regionale. Il cartellone comprende concerti, degustazioni, mostre con particolare attenzione alle eccellenze toscane, dalle bellezze culturali e paesaggistiche ai prodotti enogastronomici. I dettagli per ciascun evento, oltre alle offerte create ad hoc per l’Arcobaleno dai gestori di strutture ricettive, ristoranti e stabilimenti balneari, sono consultabili sul sito www.arcobalenodestate.it anche su mappa georeferenziata. “La prima cosa bella” è il tema dell’edizione 2018 di Toscana Arcobaleno d’Estate. Il filo conduttore di questa 6a edizione sarà la ricerca di tutte le “prime cose belle” della Toscana: dal fascino della natura alla convivialità del buon cibo locale, genuino e sostenibile, nell’anno della sua celebrazione nazionale.

GLI EVENTI TOP – Il grand opening si terrà giovedì 21 giugno ore 19 al Giardino delle Rose di Firenze che ospiterà la cerimonia di inaugurazione di Toscana Arcobaleno d’Estate 2018 alla presenza delle autorità e degli organizzatori (evento ad invito). La serata - organizzata da Confcommercio Firenze con Unione Regionale Cuochi Toscani e AIS Toscana - potrà essere seguita in diretta su Radio Toscana, la Radio partner di Arcobaleno d’Estate. Venerdì 22 l’appuntamento da non perdere è a Pisa per la Cena d'Estate sul Ponte di Mezzo organizzata da Confcommercio Pisa e ConfRistoranti insieme alla Camera di Commercio con il patrocinio del Comune. Un'occasione unica per festeggiare l'avvio della stagione più calda dell'anno in una location esclusiva (costo 35 euro, prenotazione su www.arcobalenodestate.it o presso Confcommercio Pisa Tel. 050/25196). Sabato 23 l’evento clou sarà il Concerto di Loredana Berté alla Rotonda di Ardenza a Livorno. Sul palco, nel suggestivo scenario della Rotonda, Loredana Bertè si esibirà sulle note del suo repertorio stellare. Ci sarà spazio anche per l’ultimo singolo “Non ti dico no” realizzato insieme ai Boomdabash (ingresso libero). In città il gusto farà da filo conduttore con bar e ristoranti Confcommercio e Confesercenti che proporranno speciali menù Arcobaleno a prezzi super. Il weekend Arcobaleno chiuderà domenica 24 giugno ad Arezzo con l’Aperitivo d'Estate nell'Anfiteatro Romano, un percorso enogastronomico all’insegna di gusto, arte e cultura. L’iniziativa curata da Confcommercio Arezzo è realizzata con il patrocinio del Polo Museale della Toscana e del Comune di Arezzo, il contributo di Ubi Banca, la collaborazione di Associazione Ristoratori, Macellai, Panificatori, Pizzerie Aretine e quella dei Cuochi e dei Sommelier AIS Toscana (info: teameventi@confcommercio.ar.it Tel. 3316466780).

IL BLOGTOUR - In occasione di Toscana Arcobaleno d’Estate, Fondazione Sistema Toscana organizza il blogtour #laprimacosabella. Il gruppo è formato da una “family blogger” che visiterà la Toscana con una speciale attenzione a chi viaggi con i bambini; una “lifestyle blogger” che affronterà il racconto con un taglio pop; un fotografo e un videomaker che si concentreranno nel catturare i colori dell’arcobaleno nelle varie tappe. Il racconto confluirà sui canali social di VisitTuscany ITA, intoscana.it, Vetrina Toscana e sui canali ufficiali di Arcobaleno d’Estate. L’iniziativa sarà eccezionalmente raccontata anche attraverso il profilo twitter di Italia.it che offrirà all’Arcobaleno un’ulteriore ribalta nazionale. Il 21 giugno il tour parte da Palazzo Strozzi, con le due mostre “The Florence Experiment” e “Nascita di una Nazione”. A seguire, al Giardino delle Rose per l’inaugurazione della manifestazione. Il 22 giugno il gruppo si sposterà a Lucca per una visita ai sotterranei delle mura, al giardino botanico e per un incontro con il direttore della casa natale di Puccini. Nel pomeriggio visita a cura di ConfGuide di Pisa in Piazza dei Miracoli e infine l’affascinante cena sul Ponte di Mezzo. Il 23 giugno a Livorno previsti: giro in battello, sosta al mercato e infine cooking lesson, con la preparazione del Cacciucco. In serata il concerto di Loredana Bertè. Il 24 giugno il viaggio prosegue alle Terme di Rapolano e si conclude ad Arezzo, con un tour guidato del centro storico e il gran finale del weekend, l’aperitivo-evento all’Anfiteatro romano. Una serata all’insegna delle specialità enogastronomiche e della cultura, con intrattenimento musicale e le visite guidate del Museo e dell’Area Archeologica.

RADIO TOSCANA E’ PARTNER - Anche quest'anno Radio Toscana è con Arcobaleno d’Estate con una selezione musicale, una playlist studiata ad hoc per accompagnare l'evento. Ascoltatori, bar, ristoranti, stabilimenti balneari, associazioni e tutti coloro che aderiscono all’iniziativa sintonizzandosi su Radio Toscana (Fm 104.7 e 88) potranno avere una colonna sonora speciale che coinvolgerà tutta la regione. Sempre per la stessa collaborazione, sul palco di Livorno il 23 giugno, sarà ospite del concerto la band “Bangcock” vincitrice del Music Campus, contest fiorentino per band emergenti promosso da Radio Firenze, sempre del gruppo Radio Toscana, in collaborazione con Librerie Universitarie.