Arcivescovo Militare: "difendete e seminate speranza"

Ieri mattina, a Firenze, è stata celebrata, presso la Basilica della Santissima Annunziata, la Messa in preparazione della Santa Pasqua, officiata da Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Santo Marcianò, Arcivescovo Ordinario Militare per l’Italia.

un momento della Santa Messa

Il tradizionale appuntamento liturgico interforze è dedicato al personale delle Forze Armate, delle Forze dell’Ordine e degli altri Corpi, armati e non, dello Stato.

un'immagine della celebrazione

La solenne funzione religiosa ha visto la partecipazione di circa 400 uomini e donne in uniforme ai quali Monsignor Marcianò ha rivolto, unitamente alle loro famiglie, il più sincero augurio per un Pasqua serena, sottolineando: “uomini e donne delle Istituzioni, appartenenti alle Forze Armate e di Polizia, voi siete luce nel deserto, operatori di speranza instancabili e inquieti davanti alle ingiustizie che colpiscono i più deboli proprio come fu Giorgio la Pira indimenticato servitore della politica e della collettività. Siete chiamati a dare sicurezza, a proteggere luoghi e persone, in Italia e all’estero, perché difendete e seminate speranza”.

l'Ordinario Militare

Con l’Arcivescovo Marcianò hanno concelebrato i Cappellani Militari della Toscana. Erano presenti, inoltre, alcune tra le massime autorità civili e militari del Capoluogo di Regione, tra cui il prefetto di Firenze dottoressa Francesca Ferrandino. Il Generale di Corpo d’Armata Massimo Panizzi, Comandante del Presidio Militare Interforze e dell’Istituto Geografico Militare ha rivolto, a nome dei presenti, un sentito ringraziamento all’Ordinario, evidenziando che: “le parole del nostro Vescovo sono per tutti noi una preziosa fonte di riflessione e stimolo al nostro agire. La Pace è un Bene universale che va conquistato giorno per giorno. Noi, che come ci ha ricordato, siamo umili Costruttori di Pace, in Italia e all’estero, ci affidiamo alle preghiere Sue e dei nostri Cappellani Militari per riuscire ad essere sempre all’altezza dei compiti affidatici”.

il saluto finale del Comandante di Presidio Generale Panizzi

Suggestiva cornice all’appuntamento liturgico è stata data dal Coro e dalla Fanfara della Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri e dalla presenza del Gonfalone di Firenze. Significativa la partecipazione delle rappresentanze delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma custodi della tradizione di valori che accomunano i servitori dello Stato.

fonte (Ordinariato Militare)

