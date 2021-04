Archeologia e cittadinanza: lectio magistralis domenica dal Senese

Sono giovani archeologi, studenti di università italiane e internazionali, provenienti da Siena, Pisa, Firenze, Roma La Sapienza, Sassari, Dublino e Cipro. Fanno parte del team del Roman Baths Project che ha seguito gli scavi, e hanno riportato alla luce nel 2020 le vestigia di un santuario romano intatto riemerse da calde acque termali in provincia di Siena.

Dopo la presentazione stampa del 31 marzo scorso, il Comune di San Casciano dei Bagni e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Siena, Grosseto e Arezzo offrono una nuova opportunità di incontro con la storia del nostro territorio. Domenica 11 aprile 2021 alle ore 12.00, dai canali social del Comune di San Casciano dei Bagni (Facebook e You Tube) e dall’emittente televisiva NTi (visibile in tutta la Toscana sul canale 271 del digitale terrestre ed in streaming nel sito www.ntimedia.it), si potrà seguire una Lectio magistralis Nell’acqua sacra del Bagno Grande dal Santuario Ritrovato.

Protagoniste, le divinità romane di Apollo, Fortuna, Iside e Igea, le cui iscrizioni sono riemerse nel corso degli scavi stratigrafici eseguiti tra luglio e ottobre 2020 in un orto abbandonato a pochi metri dalle polle pubbliche ancora oggi in uso del “Bagno Grande”.

Con altari dedicati agli dei Fortuna Primigenia e Iside, oltre ad una statua in marmo raffigurante Igea, quello di San Casciano dei Bagni è un santuario monumentale riconducibile ad età augustea al di sopra di un luogo sacro in epoca etrusca almeno durante l’Ellenismo, un universo di divinità che se associate ad Apollo, Esculapio e ad Igea, che già conoscevamo dal “Bagno Grande”, forma un variopinto quadro della sacralità del luogo. Un Bagno effettivamente Grande poiché un solo luogo accoglieva assieme così tante e diverse divinità. I risultati sono stati pubblicati nel catalogo Il Santuario Ritrovato. Nuovi Scavi e Ricerche al Bagno Grande di San Casciano dei Bagni, a cura di Emanuele Mariotti e Jacopo Tabolli (pp. 272, Sillabe editore - www.sillabe.it).

Intanto, Comune e Soprintendenza annunciano uno speciale nel numero di aprile (434) che la rivista Archeo dedica agli scavi del Santuario. Sarà in edicola il 10 aprile, col titolo “Gli dei dal fango. Una sensazionale scoperta nelle terre di Siena”.

A causa del perdurare della situazione sanitaria da Covid, slitta invece a sabato 22 maggio alle ore 16.00 la prevista inaugurazione il 24 aprile del Nuovo percorso espositivo alle Stanze Cassianensi, in Piazza della Repubblica 4 a San Casciano dei Bagni.