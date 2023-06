Arca Azzurra: a Firenze un'Estate 2023 dedicata alla letteratura

Arca Azzurra presenta la sua estate 2023 a Firenze e dintorni, dove ritorna con “Calvino 100 & 100 Don Milani”, ovvero gli eventi incentrati sui due centenari dedicati a Italo Calvino e Don Lorenzo Milani. Una serie di reading a cui si aggiungono altri spettacoli, tutti prodotti da Arca Azzurra, distribuiti all’interno dei contenitori “Estate Fiorentina” e “Open City”. Dal 25 giugno al 21 settembre 2023.

Molti i titoli in programma: Il Barone Rampante in tre puntate, 100 Don Milani, Le Cosmicomiche e dintorni, Dell'amore le gioie e gli inganni, Paolo e Francesca, Panico ma rosa - Dal diario del tempo sospeso.

Gli attori che si alterneranno in scena saranno quelli storici di Arca Azzurra: Giuliana Colzi, Andrea Costagli, Dimitri Frosali, Massimo Salvianti, Lucia Socci, oltre ad Alessandro Benvenuti in Panico ma rosa e alcune collaborazioni, come quelle con il fisarmonicista Emiliano Benassai per i reading in programma e con la Compagnia La Barraca per Paolo e Francesca.

«La letteratura è elemento centrale di questa rassegna di grande qualità che celebra anche due personaggi chiave di cui ricorre il centenario dalla nascita, Italo Calvino e don Milani. – sottolinea la vicesindaca e assessora alla Cultura Alessia Bettini – Reading, spettacoli ed eventi che vanno ad impreziosire l’Estate Fiorentina 2023, ma anche i mesi estivi dei comuni circostanti, in un bell’esempio di cultura diffusa. Siamo contenti di ospitare e sostenere all’interno del nostro cartellone questa iniziativa, capace di accendere i riflettori su tante e diverse tematiche attraverso cultura e spettacolo».

Il programma di Arca Azzurra a Firenze e dintorni per l’estate 2023 parte dal 25 al 27 giugno con il Barone Rampante in tre puntate con gli attori di Arca Azzurra e alla fisarmonica Emiliano Benassai, al Parco del Museo Stibbert alle ore 17,30, poi replicato il 4, 11 e 18 luglio alle ore 21,00 a Barberino di Mugello e dal 28 al 30 luglio al Parco di Villa Demidoff alle ore 17,30.

Le Cosmicomiche e dintorni con gli attori di Arca Azzurra e alla fisarmonica Emiliano Benassai sarà il 12 luglio all'Osservatorio astronomico di Barberino-Tavarnelle, il 3 Agosto all’Arena dentro le mura a San Casciano in Val di Pesa. Tutti e due gli eventi sono previsti per le ore 21,00.

100 Don Milani sarà il 21 luglio alle ore 21,00 alla Fattoria Pasolini (Barberino-Tavarnelle), il 27 luglio alle ore 21,00 al Circolo Arci di Badia a Settimo a Scandicci, il 1°, 8, 15, 21 settembre alle ore 21,00 al Centro Sociale Il Pozzo de Le Piagge, Firenze.

Dell'amore le gioie e gli ingannidi Ugo Chiti con gli attori di Arca Azzurra il 20 luglio alle ore 21,00 al Circolo Arci Via Masiani - Casa del Popolo di Badia a Settimo.

Paolo e Francesca messo in scena dalla Compagnia la Barraca per Arca Azzurra Eventi con la regia di Dimitri Frosali il 2 Agosto alle ore 21,00 all'Abbazia di San Salvatore e San Lorenzo, via San Lorenzo a Settimo 19, Scandicci.

Panico ma rosa. Dal diario del tempo sospeso, scritto e interpretato da Alessandro Benvenuti sarà il 22 agosto alle ore 21 al Circolo Arci Via Masiani - Casa del Popolo di Badia a Settimo.

«Il progetto “Calvino 100 & 100 Don Milani” – spiegano ad Arca Azzurra - ha due obiettivi: valorizzare tramite la forma del reading l’opera e il pensiero di due grandi figure culturalmente centrali nella storia recente del nostro paese, avvicinando così un pubblico il più possibile trasversale, oltre a proseguire con il Quartiere 5 e la Comunità di base delle Piagge un lavoro iniziato con il progetto “Risveglio di Comunità” all’interno dell’Autunno Fiorentino che punti alla formazione culturale e civile degli abitanti di questo quartiere fiorentino.

La forma artistica sarà volutamente pluridisciplinare: teatro, musica, contributi socio culturali. Il progetto vuole perseguire il rapporto con la comunità delle Piagge e con il Quartiere 5 e, nello specifico, con la Scuola informale degli adulti nel lavoro su Don Milani. Mentre nel lavoro su Il barone rampante, di Italo Calvino, ci è sembrato che fosse l’ideale un intervento site specific nello splendido Parco del Museo Stibbert».

Arca Azzurra in relazione all’ “Estate Fiorentina” - Attraverso il progetto di Teatro/Letteratura, iniziato con “Dante nostro contemporaneo” nel 2021, Arca Azzurra propone un percorso personale di riflessione su argomenti e personaggi in occasione di specifiche ricorrenze con performance pluridisciplinari (teatro e musica) rivolte ad un pubblico molto vario. L’obiettivo è quello di alimentare la curiosità del pubblico in un percorso di riscoperta di grandi classici della letteratura italiana da una parte (Il barone rampante) e del pensiero di grandi personaggi della storia toscana e italiana del ‘900 dall’altra.

Nel primo caso tre attori ed un musicista daranno corpo alla parola che da sola riesce a costruire paesaggi, luoghi fisici e dell’anima, evoca tempi e spazi con quella splendida cornice scenografica naturale che è il Parco del Museo Stibbert. Nel secondo caso invece verrà confermato e proseguito il rapporto instaurato con la Comunità delle Piagge e il Quartiere 5 sviluppando un progetto di adattamento dei materiali di Don Milani in quattro puntate a tema (i giovani, la scuola, il lavoro, la guerra e la pace) che verranno preparate entro giugno con le Associazioni che operano in quel territorio per poi approdare in agosto-settembre in quattro serate di lettura teatralizzata in cui gli attori di Arca Azzurra verranno affiancati da persone del quartiere e da un relatore che al termine riporterà su ogni singolo tema la propria esperienza “donmilaniana” dell’oggi.

Arca Azzurra in relazione a “Open City” - “Estate a Badia”. Anche quest’anno Arca Azzurra ha deciso di corroborare relazioni già esistenti con due realtà di Badia a Settimo (Casa del Popolo di Badia e Abbazia di San Salvatore e San Lorenzo) con un apporto di natura artistica e culturale di alto livello che possa andare a coinvolgere un pubblico trasversale per età e condizione sociale. La proposta complessiva per i due spazi avrà come tema conduttore il filo rosso dell’Amore.

Amore verso la vita in Panico ma rosa. Dal diario del tempo sospeso, un diario/memoria del periodo Covid scritto e interpretato da Alessandro Benvenuti; amore verso i più deboli nel Reading 100 Don Milani, amore nelle storie classiche di Paolo e Francesca messo in scena da “La Barraca” con il linguaggio del Circo Contemporaneo o con accenni ironici nelle novelle del Decamerone e dei Racconti di Canterbury affidati alla riscrittura di Ugo Chiti con Arca Azzurra in Dell'amore le gioie e gli inganni.

Arca Azzurra in collaborazione con “Estate Fiorentina” e “Open City”. Informazioni Arca Azzurra: tel. 0558290137 – 0558228422. E-mail: info@arca-azzurra.it - Web: www.arca-azzurra.it.