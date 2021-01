"Aprire le porte dei musei civici alla scuola? L'assessore dice sì"

Firenze, Sacchi aderisce all’appello della Filcams Cgil. Palagi e Bundu (SPC): "Bene la firma, che corrisponda all'azione del Comune"

“I lavoratori della Filcams Cgil toccano temi a me molto cari, a partire dalle incertezze e precarietà dei mestieri legati alla cultura, all’arte e allo spettacolo. Per questo aderisco subito all’appello da loro promosso per aprire le porte dei musei civici alla scuola”. Lo afferma l’assessore alla cultura Tommaso Sacchi.

“Nel rispetto del contenimento del rischio sanitario e delle regole dettate dai decreti in merito all'apertura - continua - i nostri musei civici sono a disposizione del mondo scolastico per organizzare visite, anche guidate, o anche per ospitare lezioni se si verificassero problemi di spazi adeguati. Proprio all’avvio dell’anno scolastico abbiamo aperto le porte del teatro della Pergola per alcune classi di una scuola secondaria di primo grado per aiutare l’istituto a sopperire alla carenza di locali”.

“La cultura e la scuola sono cardini imprescindibili della nostra società - conclude - ed occorre ripartire da qui senza indugio per ricostruire dopo le ferite del Covid”.

Questo l'intervento al riguardo di Dmitrij Palagi e Antonella Bundu - Sinistra Progetto Comune:

"L'unità dei diritti e dei bisogni è la chiave per una società più giusta e migliore, per uscire da questo contesto pandemico con la consapevolezza di quali siano le cause della fragilità delle nostre società. Per questo salutiamo con favore l'appello lanciato da Filcams Cgil Firenze, sostenuto da lavoratori e lavoratrici dei beni museali e culturali di Firenze, che apprendiamo essere stato fatto proprio anche dall'Assessore alla Cultura del Comune di Firenze, che ringraziamo, come forza di sinistra costantemente schierata dalla parte del lavoro e di chi vive del proprio salario.

Non siamo ancora a metà consiliatura, quindi i prossimi anni ci permetteranno di vedere un sostanziale miglioramento delle condizioni di lavoro di chi opera nei nostri luoghi di cultura, dove spesso il personale si trova con condizioni assolutamente lesive del suo valore.

Occorre evitare in ogni modo la politica degli interventi occasionali. Il rispetto delle norme sanitarie per arginare la diffusione di SARS-CoV-2 impone una gradualità di percorsi e soluzioni che siano in grado di garantire un sistema che ridia stabilità e diritti a chi lavora, riportando la cultura e i servizi culturali fuori dalle logiche del mercato e del profitto, come prevede anche il nostro quadro costituzionale.

Sinistra Progetto Comune risponde quindi all'appello della Filcams Cgil Firenze e garantisce alla giunta che sarà disponibile, pur nel ruolo di opposizione, perché tutto il Comune di Firenze possa essere concretamente al fianco di queste classi lavoratrici".