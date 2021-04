Puglia-Toscana: eccellenze a tavola nel viaggio di Desy e Annalucia

Desy Baldassarre

Una vita lunga un viaggio o un viaggio per raccontare la propria vita. In 40 minuti di diretta, Annalucia Galeone, giornalista per passione, e Desy Baldassarre , pugliese di origine ma fiorentina di adozione racconteranno le tappe della propria esperienza umana in un parallelo di emozioni e ricordi.

La firma di Annalucia si legge su prestigiose pubblicazioni del settore poiché la giornalista racconta il meglio della cultura culinaria del tacco d'Italia. Il sorriso di Desy accompagna taralli, focacce, mozzarelle (tutti prodotti pugliesi) quando in un punto vendita in riva all'Arno, soddisfa le ordinazioni di clienti fiorentini e non.

Domani, ore 17 sulla pagina Facebook "Cime di Puglia", con loro, ci saranno anche Maria Tamma (ideatrice e coordinatrice del gruppo WhatsApp "Pugliesi a Firenze e dintorni") con Giovanni Aiello, enologo per amore, e Francesco Carriero (imprenditore nel campo dei salumi). Interviste di Stefano Saponaro con la regia di Graziano Bevilacqua.

Un appuntamento da non perdere: un viaggio in 2 storie che promettono di stupire.