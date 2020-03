Appello Fiom Cgil ai sindaci fiorentini: “Chiudete le fabbriche non essenziali e insicure”

Palagi e Bundu (SPC): "Difendere la salute della classe lavoratrice, rispondere alle parti sindacali". Proteste dei lavoratori di Geofor, che interrompono il ritiro di carta e multimateriale

Firenze, 21-3-2020- Stiamo entrando nella settimana più complicata di questa pandemia che ha colpito il mondo. La settimana prossima ci attende il picco più importante di espansione del virus, ed il governo sta intervenendo, ogni giorno, cercando di ridurre il più possibile il rischio di contagio, con limitazioni alle attività all'aperto e quanto abbiamo visto nei giorni scorsi con i vari Decreti del Presidente del Consiglio.

“Tuttavia, visto quanto sta accadendo e la necessità di ridurre il rischio di contagio, sorge spontaneo porsi una domanda -scrive Daniele Calosi, Segretario generale Fiom Cgil di Firenze- i vari Decreti non prevedono la chiusura delle attività produttive, e indicano, invece, come sta scritto nel protocollo d'intesa tra le Organizzazioni Sindacali, Confindustria, le altre organizzazioni datoriali ed il Governo stesso, la necessità assoluta di lavorare nelle Condizioni di sicurezza. Il Protocollo è stato per le Organizzazioni Sindacali uno strumento fondamentale per definire in maniera certa e chiara le aziende che hanno le condizioni di sicurezza per continuare a lavorare e quelle che invece non le hanno, e ha finalmente ristabilito il ruolo fondamentale delle Istituzioni locali: la condizione di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è parte essenziale delle condizioni di salute pubblica, la quale è responsabilità dei Sindaci. Un Sindaco ha tutto il diritto di chiedere alle aziende che non sono in grado di rispettate quelle condizioni di chiudere e sanificare gli ambienti, in quanto possibile elemento di rischio per la salute dei lavoratori e di tutta la Comunità. Per questo oggi rivolgiamo ai Sindaci di tutti i comuni della Provincia (alcuni come Sesto Fiorentino e Campi Bisenzio hanno già accolto la nostra richiesta). Grazie al Protocollo del 14 Marzo, la CGIL ha istituito in tutti i luoghi di lavoro i comitati per gestire la fase di crisi legata al Coronavirus, ed il Decreto Cura Italia ha istituito tutti gli elementi per gestire i fermi e i rallentamenti produttivi, senza licenziare i lavoratori, ma utilizzando gli ammortizzatori sociali: oggi più che mai è necessario chiedere di chiudere tutte quelle aziende che producono beni non essenziali e non sono in grado di garantire le condizioni di sicurezza previste dal protocollo. Laddove non ci sono le possibilità di lavorare senza rischi è giusto anche per i lavoratori dire #iorestoacasa, e la Fiom è a disposizione, con gli RLS e gli RSU eletti nelle nostre liste, per identificare ogni azienda dove ciò è necessario. La salute di tutti e tutte è più importante di ogni margine di profitto”.

Questo l'intervento di Dmitrij Palagi e Antonella Bundu - Sinistra Progetto Comune: "Lo andiamo ripetendo da diversi giorni ormai. C'è una classe lavoratrice a cui si chiede di uscire di casa, mentre si ripete alle persone di rimanere all'interno delle proprie abitazioni. La cronaca e i numeri parlano di una situazione drammatica, di forte emergenza. Sono numerose le mobilitazioni che chiedono di vedere tutelata la salute delle persone impegnate a garantire i servizi essenziali e quel tessuto produttivo che non si è fermato. Vigilare affinché sui territori vengano garantite le condizioni indispensabili per permettere alle lavoratrici e ai lavoratori di non ammalarsi è un compito che spetta ai Sindaci. Oggi è arrivata una richiesta da parte del Segretario della Fiom di Firenze, a cui speriamo la nostra Amministrazione voglia rispondere. Crediamo necessario anche prevedere la riduzione di tutte le attività allo stretto indispensabile anche per poter distribuire correttamente i dispositivi di protezione individuale, evidentemente presenti in condizioni di scarsità in questo momento, tanto da mancare in settori essenziali. Ridurre gli spostamenti vuol dire anche ridurre le persone presenti sui mezzi del trasporto pubblico. Si tratta di una scelta di buon senso, utile a tutta la collettività, come sempre capita quando si agisce nell'interesse di chi lavora. Ci sono stati scioperi e lotte in questi giorni. La classe lavoratrice merita ascolto senza arrivare a queste forme di sacrificio del proprio stipendio, già fortemente minacciato da questa crisi economica, senza vedersi ricattata tra il salario e la propria salute".

A partire da ieri venerdì 20 marzo, la Geofor ha comunicato la sospensione del ritiro di carta e multilaterale per un periodo di 15 giorni, ovvero fino alla data 3 aprile, a seguito delle proteste dei lavoratori, a causa delle problematiche scaturite nel settore dei trasporti e del trattamento dei rifiuti in questa fase di emergenza sanitaria, poiché non riescono a garantire con la necessaria sicurezza l'attività di smaltimento e riciclo dei rifiuti.

Il sindaco di Pisa Michele Conti interviene sulle proteste dei lavoratori di Geofor: “Appena saputo della possibilità di un disservizio nella raccolta dei rifiuti in città a causa delle proteste dei lavoratori Geofor già messe in atto in altri comuni dell’area pisana, mi sono subito attivato con i vertici aziendali e con il Prefetto Giuseppe Castaldo che si stava già occupando della questione. In un momento di emergenza sanitaria come quello attuale è essenziale che tutti operino con senso di responsabilità verso la comunità, nessuno escluso. Vale per chi ha ruoli pubblici, ma anche per chi deve garantire servizi essenziali per la comunità, a partire dalla raccolta dei rifiuti, che deve proseguire senza esitazioni per assicurare igiene pubblica nelle nostre strade, combinata con la sanificazione che abbiamo programmato in tutti i quartieri”. “Ovviamente - prosegue il Sindaco di Pisa - i lavoratori devono poter svolgere il proprio servizio in condizioni di assoluta sicurezza: per questo mi sono attivato direttamente con Farmacie Comunali che ha fornito loro una dotazione straordinaria di mascherine per garantire continuità al servizio nel fine settimana. Mi auguro che non ci sia bisogno di azioni più forti per assicurare il servizio, ma che si riesca a trovare soluzioni condivise nell’interesse dei cittadini. Non ci possiamo permettere neanche l’eventualità che i rifiuti rimangano per le strade: farò tutto quello che rientra nelle mie facoltà, in accordo con le altre Autorità, affinché il servizio sia svolto”.