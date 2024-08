Appello Avis: 'Prima di partire per le vacanze donate sangue'

Firenze, 1 agosto 2024 - “Prima di andare in vacanza donate". L'appello lanciato da Avis Toscana invita i cittadini a non dimenticarsi di donare il sangue e plasma prima di partire per le ferie, seguendo anche l'esempio dei tanti sindaci e amministratori locali che in questi giorni lo hanno fatto.

“In estate molti donatori abituali spesso non possono donare per i viaggi programmati, il caldo estivo può portare a un aumento dei casi di disidratazione e il flusso di turisti può richiedere scorte maggiori, sufficienti per aiutare i pazienti cronici e per far fronte alle emergenze sanitarie” spiega la presidente di Avis Toscana Claudia Firenze. “In estate il bisogno di sangue non diminuisce, anzi aumenta, mentre calano fisiologicamente le donazioni. Per questo è importante che chiunque sia in salute e abbia i requisiti per farlo doni il sangue. E' un gesto semplice ma salva vita, non ci stancheremo mai di ripeterlo”.

La donazione estiva è sicura per la salute, seguendo poche facili accortezze: restare ben idratati prima e dopo la donazione, soprattutto nelle giornate calde; evitare alimenti grassi e zuccherati che possono causare debolezza e ipoglicemia, riposare bene la notte precedente e cercare di non avere impegni pressanti subito dopo la donazione; se compaiono capogiri mettersi in posizione di squat o, se possibile, distesi, e integrare con liquidi o cibi salati.

Per sensibilizzare soprattutto le giovani generazioni alla donazione Avis Toscana ha lanciato nelle scorse settimane la campagna “Mettiti in gioco”: messaggio veicolato con mille affissioni in oltre 50 Comuni toscani, 100mila sottobicchieri distribuiti gratuitamente da Avis in pub, birrerie e sagre del territorio, campagne social e spot radio.

Al Santa Maria Annunziata ieri era in visita Zia Caterina per un momento di incontro questa mattina presso la hall di ingresso dell’ospedale con il personale del centro trasfusionale dell’ospedale, presenti il Dott. Franco Vocioni, Direttore Dipartimento Medicina di Laboratorio e Direttore SOC Officina Trasfusionale e il Direttore Sanitario Dott.ssa Elettra Pellegrino.

Questo momento di sensibilizzazione sull’importanza della donazione di sangue è stato partecipato e ha coinvolto diversi operatori e utenti che a vario titolo erano presenti in ospedale. Zia Caterina ha raccontato la sua esperienza come donatrice e ha sottolineato come per lei sia fondamentale accompagnare le persone che vogliono donare, volendo dedicare un momento a chi ha bisogno di supporto e compagnia durante questo gesto d’amore.

La donazione di sangue è per tutti coloro che hanno necessità per un intervento, in caso di incidenti o traumi, per alcuni pazienti con malattie croniche; la necessità di sangue e dei suoi componenti oggi è in costante aumento a causa dell’invecchiamento della popolazione, nuove tipologie di interventi chirurgici, trapianti e patologie tumorali. Donare sangue è un gesto per tutti noi.