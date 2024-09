Aperto Tivoli Palazzo Gaddi

Firenze, 23 Settembre 2024 – Lo storico Hotel Tivoli Palazzo Gaddi Firenze è la nuova e la seconda struttura firmata Tivoli in Italia. Il palazzo di lusso, risalente al XVI secolo situato nel centro storico della città, è ora aperto dopo una completa ristrutturazione durata due anni.

Originariamente costituito da due edifici storici appartenenti alle famiglie aristocratiche fiorentine, dei Gaddi e degli Arrighetti, Tivoli Palazzo Gaddi è una viva testimonianza di un nobile passato: al suo interno custodisce un patrimonio storico e artistico unico, come le sale affrescate, dipinti d’autore e oggetti d’arte, molti dei quali risalenti al XVI secolo. Il palazzo, espressione della tipica architettura fiorentina, è stato recentemente ristrutturato da due interior designer di fama internazionale, Patrizia Quartero e Guy Oliver, che hanno saputo preservarne il carattere e lo spirito nobile della sua storia rinascimentale, grazie all’importante lavoro e dedizione di restauratori specializzati e artigiani locali.

Tivoli Palazzo Gaddi offre 86 camere, tra cui otto suite, dove l'arredamento d'epoca originale e l'arte fiorentina si uniscono al comfort e al design contemporanei. La suite presidenziale vanta una terrazza panoramica con una vista mozzafiato sul Duomo e sulla città.

Tivoli è orgogliosa di proporre una cucina autentica in ogni destinazione e Tivoli Palazzo Gaddi non fa eccezione. Guidato nel ruolo di Executive chef dalla rinomata stella Michelin italiana Iside de Cesare, insieme al Resident chef Salvatore Canargiu, il ristorante Terrae promette un viaggio gastronomico nella cucina toscana e italiana, portando i prodotti freschi, locali e stagionali al centro dell'esperienza culinaria. Il Secret Garden è il vero gioiello del ristorante: un piccolo e magico giardino d'inverno dall'atmosfera accogliente e unica, che rende ogni momento una vera esperienza Made in Italy.

Il rooftop bar Aria è il luogo perfetto per godere di tramonti indimenticabili e di una delle migliori viste sulla città e sul Duomo. Con un menu firmato dalla chef Iside de Cesare, propone aperitivi pre-cena, cocktail raffinati ispirati ai giardini fiorentini e deliziosi sfizi gastronomici, come la “Bolla” d'autore, che svelano ogni volta un nuovo sapore per deliziare il palato e i sensi.

L'accogliente lobby ospita il Milton Bar, chiamata così in onore di uno degli ospiti più illustri di Palazzo Gaddi, il poeta John Milton, che qui ebbe l'ispirazione per scrivere il suo capolavoro - Il Paradiso Perduto - durante il suo soggiorno nel 1638. Con il suo caratteristico caminetto e la biblioteca, il bar offre una selezione di bevande e pietanze all day, mentre all'ora di cena, propone una raffinata scelta di formaggi e vini italiani.

Terrae Restaurant, Aria Rooftop e Milton Bar sono i tre outlet che la chef Iside de Cesare, stella Michelin del ristorante La Parolina di Trevinano, gestisce come imprenditrice e come Executive. Una garanzia sigillata dal Resident Salvatore Canargiu e da uno staff che apporta esperienza e creatività nell’arricchire l'offerta gastronomica del Tivoli Palazzo Gaddi.

L'Hotel propone inoltre una serie di esperienze pensate per gli ospiti, dalla cena romantica a lume di candela in una sala da ballo affrescata, al corso di cucina con la Chef Iside per scoprire l'arte della pasta fatta in casa o un indimenticabile menu toscano nella cantina privata dell'hotel.

Per chi cerca una location da sogno nel cuore di Firenze, Tivoli Palazzo Gaddi è la destinazione perfetta. Con sei maestose sale da ballo, ciascuna con magnifici soffitti affrescati, l'hotel può ospitare splendidi eventi, cerimonie e matrimoni. La struttura dispone di cinque spazi per riunioni, con una capienza fino a 200 persone.

Tivoli Palazzo Gaddiè la seconda proprietà Tivoli in Italia, che segue l’apertura di Tivoli Portopiccolo Sistiana Wellness Resort & Spa, vicino a Trieste, annunciata a giugno 2023.

Con origini che risalgono al 1933 a Lisbona, in Portogallo, Tivoli Hotels & Resorts si distingue per il suo patrimonio culturale e il legame autentico con ogni destinazione. Il brand sbarca a Firenze nel giugno 2024 e chiude un anno di celebrazioni per il suo 90° anniversario con esperienze speciali per gli ospiti, come il Tivoli Timeless Tour e la The Room 90, disponibili qui

Le tariffe a Tivoli Palazzo Gaddi partono da €300.00 per una camera Deluxe, inclusa la colazione per due persone.