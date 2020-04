Aperte le richieste di contributo affitti per l’emergenza Coronavirus

I bandi comunali contano su risorse stanziate dalla Regione Toscana. Terminati intanto quasi ovunque i fondi dei buoni spesa

Mentre i fondi stanziati dal Governo per l’erogazione dei buoni spesa sono esauriti quasi ovunque in Toscana, sono aperte le domande per accedere ai contributi stanziati dalla Regione Toscana a sostegno del pagamento del canone di locazione da parte di famiglie in difficoltà economiche a seguito dell’emergenza Covid-19.

Il contributo straordinario può essere richiesto da coloro che sono in possesso di specifici requisiti, tra i quali, residenza nel comune, valore Ise fino a 28.684,36 euro, diminuzione del reddito del nucleo familiare in misura non inferiore al 30% per cause riconducibili all’emergenza epidemiologica in corso rispetto alle corrispondenti mensilità del 2019, titolarità di un regolare contratto di locazione a uso abitativo. Il bando e la relativa domanda di partecipazione possono essere scaricati per via telematica dal sito del comune oppure possono essere ritirati al palazzo comunale, pur nel rispetto della distanza di sicurezza e l'utilizzo di guanti e mascherine.

“I contributi messi a disposizione dalla Regione Toscana per integrare il pagamento del canone di locazione in questo periodo straordinario - afferma il sindaco di Castelnuovo Berardenga, Fabrizio Nepi - sono un ulteriore supporto per famiglie che stanno vivendo situazioni di difficoltà economiche a seguito dell’emergenza Covid-19 e il Comune castelnovino si è immediatamente attivato, nel rispetto delle direttive regionali, per dare concretezza a questa misura nel più breve tempo possibile. Accanto a questo, continuano i servizi promossi dall’amministrazione comunale grazie al prezioso contributo delle associazioni locali, per aiutare chi ha bisogno e superare tutti insieme questa emergenza sanitaria, sociale ed economica”.