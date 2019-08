Aperitivo in Villa con specialità peruviane

Giovedì 25 luglio 2019 a Ville sull’Arno all’insegna della convivialità tra cibo, musica e benessere

Giovedì 25 luglio 2019, alle ore 19.00, nell’urban relax resort Ville sull’Arno a Firenze, appuntamento con “Aperitivo in Villa”. Ci sarà un angolo speciale dedicato alla cucina peruviana in collaborazione con il ristorante peruviano El Inca Firenze. Inoltre si potranno degustare i vini di Ferghettina Franciacorta. A dare ritmo alla serata ci sarà il dj Filippo Cirri che proporrà un repertorio musicale groove lounge e deep house. Ingresso con consumazione: 20 € a persona. Per prenotazioni:tel 055 670971 (possibilità di prenotare tavoli) info@hotelvillesullarno.com