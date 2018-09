Apartment House Conference

Venerdì 7 Settembre presso la Rari Bistrot avrà luogo la quarta edizione.

Apartment è un concept musicale , creato nel 2015 dal Dj Marco Fiorucci figura storica del clubbing italiano ,come risposta al Boiler Room dove il focus primario è la musica House.

In un momento storico come quello degli ultimi anni in Italia dove fare club è sempre più raro e complesso Marco Fiorucci, amante e cultore del panorama musicale della house music americana targata Chigago e Detroit ha voluto concentrare e riunire in delineati eventi annuali, amici,appassionati e seguaci del sound che ha rivoluzionato il mondo dei locali notturni.

Ad ogni edizione della Conference il fondatore ospita amici Djs con cui condividere la consolle.

Questa edizione al suo fianco troveremo Lorenzo Clandestino della Bif Records affiancato da Lorenzo Stroboman alle percussioni, Andrea Pandi's Jay e Alemas, in un contesto unico e originale dalla vista mozzafiato come la Rari di Firenze .In collaborazione con il media partner 2Night ed il brand di moda fiorentino Blue San Francisco l'evento inizierà alle ore 19 con Ingresso libero Free Entry .

Informazioni e prenotazioni al 347 2367594