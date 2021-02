Antonio Tajani coordinatore nazionale di Forza Italia: le reazioni in Toscana

Stella: "Scelta destinata a lasciare un segno e rilanciare l'azione del partito". Mazzetti: "Un grande grazie al Nostro Presidente Berlusconi che ancora una volta dimostra concretamente con le sue scelte di premiare il merito e l'impegno"

Firenze, 15 febbraio - "È con grande gioia che saluto la scelta del presidente Berlusconi, ispirata da qualità e lungimiranza: la nomina di Antonio Tajani a coordinatore nazionale di Forza Italia. Una scelta destinata a lasciare un segno e rilanciare l'azione del partito". Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.

"L'onorevole Tajani - sottolinea Stella - saprà condurre al meglio Forza Italia in questa nuova fase politica, rafforzando il partito in tutti i territori. Noi siamo a completa disposizione. Al nuovo coordinatore nazionale giungano i miei migliori auguri di buon lavoro per questo importante incarico".

Così invece l'On. Erica Mazzetti parlamentare di Forza Italia: "Esprimo ed esprimiamo grande soddisfazione per la nomina a Coordinatore Nazionale dell'On. Antonio Tajani, voluta dal nostro Presidente Silvio Berlusconi. E' il giusto riconoscimento all'impegno costante svolto da Tajani su tutto il territorio Nazionale ed in Europa per dare forza ai valori di Forza Italia e della grande famiglia Europea del PPE di cui facciamo parte con grande orgoglio."



"Il Coordinamento provinciale di Forza Italia Prato augura buon lavoro al Coordinatore Nazionale Tajani, ringraziandolo per tutta l'attenzione dimostrata in passato al nostro territorio. Più volte infatti in Europa ha portato avanti le nostre istanze con coraggio e passione politica autentica. Forza Italia ha bisogno di Uomini come Antonio, che rappresentano la storia del nostro Partito al meglio. Un grande grazie al Nostro Presidente Berlusconi che ancora una volta dimostra concretamente con le sue scelte di premiare il merito e l'impegno."