Annigoni e i suoi allievi: Centro Incontri di via di Ripoli

La presidente della Commissione cultura e sport Maria Federica Giuliani parteciperà all'inaugurazione della mostra venerdì 23 marzo

La presidente della Commissione cultura e sport Maria Federica Giuliani parteciperà all'inaugurazione, venerdì 23 marzo alle ore 18.00, della mostra di quadri e litografie dell’artista Pietro Annigoni dal titolo “Annigoni e i suoi allievi”. L'esposizione, che si terrà presso il salone del Centro Incontri di via di Ripoli, 231, è stata organizzata in collaborazione con l’associazione “Ora”, nata nel 2016 col nome “Rispetto Animali”, il cui scopo è quello di tutelare gli animali e l’ambiente. Le opere esposte saranno messe in vendita e il ricavato devoluto all’associazione.

Oltre alla presidente Giuliani interverrà il biografo di Pietro Annigoni, Gilberto Grilli; la portavoce delle associazioni animaliste della Regione Toscana Gabriella Costa e la rappresentante provinciale del movimento per il rispetto di tutti gli animali Lucia Ringressi.