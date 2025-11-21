Andrea Mortini: carica tra gli industriali toscani

FIRENZE, 21 novembre ’25 – Andrea Mortini è il nuovo presidente del Comitato Piccola Industria di Confindustria Toscana Centro e Costa.

Eletto dal Comitato della Piccola Industria dei territori di Firenze, Livorno e Massa Carrara, Andrea Mortini succede a Franco Resti che ha guidato negli ultimi anni la Piccola Industria di Confindustria Toscana Centro e Costa.

“Le piccole imprese sono il cuore produttivo, un motore di innovazione, sostenibilità e crescita condivisa sui territori di Firenze, Livorno, Massa e Carrara – spiega il neo presidente del Comitato Piccola Industria di Confindustria Toscana Centro e Costa Andrea Mortini -. E sono anche sentinelle strategiche dello stato di salute della nostra economia; ma per loro storia e dimensione sono anche le più vulnerabili di fronte agli odierni repentini andamenti dei mercati. E per questo necessitano di azioni e progetti che sappiano adeguatamente supportarle in tutti gli ambiti oggi strategici e necessari al loro sviluppo e alla loro crescita. Fra le indicazioni del mio programma ho, infatti, ipotizzato la creazione di un osservatorio permanente delle piccole e medie imprese dei nostri territori che monitori fabbisogni, criticità e opportunità”.

Andrea Mortini, 41 anni, è CFO e presidente del Consiglio di Amministrazione di Consilium Italy Srl; e è presidente di Rent Your Move (Noleggio.Expert), azienda specializzata in soluzioni di noleggio a lungo termine e mobilità; presidente di Asev (Agenzia per lo sviluppo Empolese Valdelsa). E’ stato, fino all’ottobre scorso, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Toscana Centro e Costa.