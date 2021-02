Ancora un'allerta gialla per rischio ghiaccio a Firenze

Scatterà alle 20 e si concluderà alle 10 di domani, martedì 16 febbraio

Ancora un'allerta per rischio ghiaccio a Firenze. E' la novità contenuta nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità che il Centro funzionale regionale ha emesso per la zona che riguarda la nostra città. Oltre Firenze sono interessati anche i Comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa.

L'allerta scatterà alle 20 di stasera e si concluderà alle 10 di domani, martedì 16 febbraio. Temperature localmente inferiori a zero gradi con possibile formazione di ghiaccio. Obbligo delle dotazioni invernali e massima attenzione alla guida. Si consiglia di proteggere i contatori dell'acqua.