Quella appena trascorsa è stata una notte dura come freddo, una delle più dure dell'anno. A Firenze in certe zone si son perfino toccati i -6 e per fare un esempio "ufficiale, la Protezione civile del Comune in zona Novoli Università stamani presto segnalava -4.

I prossimi giorni dovrebbero essere piovosi, con minime in graduale rialzo.