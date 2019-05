Anche stamani sciopero ai Gigli

E manifestazione del sindacato USB al centro commerciale di Campi Bisenzio

Le lavoratrici e i lavoratori dell’ipermercato Pam Panorama, del centro commerciale i Gigli, dopo lo sciopero del 20 aprile 2019, stamattina hanno proseguito il percorso di lotta per avere un confronto con la Direzione.

Lo sciopero è nato in modo spontaneo dai lavoratori che hanno manifestato all’interno del centro commerciale. La Direzione, prontamente posizionata a qualche metro dal presidio, ha chiamato le forze dell’ordine per far interrompere la voce dei lavoratori in sciopero.

L’Unione Sindacale di Base ritiene tale atto diretto a ledere il diritto inalienabile dello sciopero, nonché della libertà di espressione e di associazione.