Anche quest’anno torna Arcobaleno d’Estate

Dal 20-23 giugno, l’iniziativa della Regione realizzata con La Nazione, il supporto di Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana con la collaborazione di Anci, Ente Bilaterale Turismo e delle categorie economiche

Il tema di questa edizione sarà ‘una vacanza geniale’ in omaggio al 500enario di Leonardo da Vinci. La manifestazione è pensata per dare una mano a albergatori, ristoratori, balneari, associazioni culturali ad avere una finestra di visibilità in più in vista delle ferie estive. L'obiettivo è dire ai toscani e non: scegliete la Toscana per le vostre vacanze 2019 perchè abbiamo tante cose belle da offrirvi.

Il brindisi ufficiale è in programma giovedì 20 giugno alle 18.30 al Forte Belvedere in una serata evento (ad invito) con istituzioni e organizzatori organizzata con il supporto di Confcommercio Firenze, Unione Regionale Cuochi e Associazione Sommelier della Toscana. L’evento sarà all’insegna dell’enogastronomia d’eccellenza e si concluderà con i “fuochi d’artificio arcobaleno”. Lo stesso Forte Belvedere sarà la sede di altre tre serate tematiche aperte al pubblico dal 21 al 23 giugno. Il weekend Arcobaleno, primo fine settimana d’estate, prosegue con decine di eventi in tutta la regionale. Tra questi gli eventi top: