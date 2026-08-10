Anche le pale eoliche scudo tecnologico contro gli incendi

Nel 2025, la furia delle fiamme ha divorato circa 96.000 ettari di territorio tra foreste, aree agricole e macchia mediterranea: un dato che segna il raddoppio delle superfici bruciate rispetto al 2024. In un contesto segnato da estati sempre più siccitose e da una crisi climatica che accelera ogni previsione, emerge quello che potremmo definire il "Paradosso dell'Antropizzazione".

Spesso accusati di alterare l'estetica dei crinali, i parchi eolici si stanno rivelando, in realtà, la risorsa più preziosa per la sopravvivenza dei boschi. La tesi è chiara: l’infrastruttura strategica non è il nemico della natura, ma il suo scudo moderno. Trasformare le vette montane in presidi energetici significa dotarle di una rete di protezione che, altrimenti, lo Stato non avrebbe le risorse per mantenere in aree così remote.

Uno dei problemi principali nella gestione degli incendi boschivi è l'accessibilità. Le foreste più rigogliose sono spesso trappole inaccessibili per i mezzi di terra, dove il fuoco può propagarsi indisturbato per la mancanza di interruzioni nella vegetazione. Qui entra in gioco l'ingegneria eolica.

Le strade carrabili realizzate per la manutenzione delle turbine e le ampie piazzole di sosta non sono solo interventi logistici, ma agiscono come vere e proprie "linee tagliafuoco". Creando una discontinuità fisica nella "continuità del combustibile" (gli alberi e gli arbusti che alimentano il fronte), queste infrastrutture rallentano l'avanzata delle fiamme e offrono ai Vigili del Fuoco e ai volontari l'unico punto di accesso sicuro.

L'efficacia di questo sistema è stata provata sul campo durante l'incendio dell'11-12 luglio scorso nel cantiere di Villore. In quell'occasione, la collaborazione tra privato e pubblico ha fatto la differenza: le maestranze di Agsm hanno messo a disposizione i propri escavatori per aprire ulteriori varchi, permettendo ai soccorritori di raggiungere zone altrimenti precluse. La reazione degli operatori della Vigilanza Antiincendio Boschivo, immortalata in un video durante le operazioni, è la prova più viscerale dell'utilità di questi interventi: "Cazzo che strade!". "E meno male che ci sono!"

L'altezza delle torri eoliche offre un punto di osservazione privilegiato che nessuna torre di avvistamento tradizionale può eguagliare per capillarità e tecnologia. Durante le fasi di repowering — ovvero l'ammodernamento tecnologico dei parchi esistenti — l'integrazione di sensori avanzati sta diventando uno standard di sicurezza.

Un esempio d'eccellenza è il Parco eolico di Monte Mele, in Sicilia. Qui l'operatore Alpiq ha stretto una sinergia fondamentale con la Regione Siciliana, il Corpo Forestale e la Protezione Civile, integrando sulle turbine telecamere termiche speciali. Questo sistema garantisce una sorveglianza attiva e la capacità di rilevare un focolaio nel momento esatto della sua nascita, permettendo un intervento immediato prima che il rogo diventi indomabile.

Nel dibattito pubblico sull'impatto delle rinnovabili, si ignora spesso un dato tecnico sorprendente: la protezione atmosferica. La "ciliegina sulla torta" della sicurezza offerta dall'eolico è la capacità delle turbine di agire come giganteschi parafulmini.

Sui crinali montani, i fulmini sono una delle principali cause naturali di innesco dei roghi durante i temporali secchi estivi. Le pale eoliche attraggono le scariche elettriche e le convogliano a terra in totale sicurezza attraverso sistemi di messa a terra certificati. In questo modo, l'ironia è massima: la struttura spesso accusata di "rovinare" la montagna è proprio quella che la salva dall'evento atmosferico più pericoloso.

La Toscana sta guidando questa transizione verso una difesa integrata del territorio, combinando investimenti tecnologici regionali e potenziamento umano a livello metropolitano.

L'Arsenale Tecnologico (Regione Toscana): Grazie a un finanziamento PNRR di circa 240 mila euro, il sistema regionale Antincendi Boschivi è stato dotato di: 10 termocamere e 30 visori termici portatili per l'individuazione di calore residuo. 3 droni dotati di termocamera , strumenti cruciali per la delicatissima fase di bonifica. Questi droni permettono di assicurarsi che non vi siano braci nascoste pronte a riaccendere l'incendio dopo la conclusione delle operazioni di spegnimento.

Grazie a un finanziamento PNRR di circa 240 mila euro, il sistema regionale Antincendi Boschivi è stato dotato di: Il Fattore Umano (Città Metropolitana di Firenze): Dal 20 luglio, la difesa è stata potenziata con una terza squadra di maestranze forestali. Questi professionisti operano su un veicolo 4x4 attrezzato per il primo intervento, pattugliando le aree a rischio a sud e ovest di Firenze, tra cui Impruneta, Scandicci, Lastra a Signa e i comuni del Chianti (Greve, San Casciano, Barberino Tavarnelle).

La validità di questo approccio è confermata anche all'estero. In Grecia, durante i devastanti incendi degli ultimi anni, le reti stradali dei parchi eolici sono state l'unico corridoio di salvezza per le autopompe in zone isolate. Ma la cooperazione va oltre la logistica: i parchi greci hanno messo a disposizione dei Vigili del Fuoco le proprie cisterne d'acqua private e le piazzole di sosta come centri di coordinamento avanzato, trasformando un'area industriale in una base operativa di emergenza.

Il cambiamento climatico ci impone di abbandonare le vecchie dicotomie tra "natura incontaminata" e "infrastruttura umana". La realtà delle estati siccitose ci insegna che una foresta priva di sorveglianza e accessibilità è una foresta destinata a scomparire.

L'antropizzazione strategica dei crinali, se gestita con intelligenza e cooperazione tra istituzioni e privati, non è una ferita al paesaggio, ma un'assicurazione sulla vita per il nostro patrimonio naturale. La domanda che dobbiamo porci non è più se vogliamo le pale eoliche sui nostri monti, ma se siamo pronti ad accettare il rischio di perderli per sempre rinunciando alla tecnologia che potrebbe proteggerli.

NUMERI DI EMERGENZA PER IL CITTADINO

La prevenzione passa anche attraverso la segnalazione tempestiva. Se avvisti un principio di incendio, non esitare: