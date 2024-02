'Via Mariti luogo simbolo per ricordare tutte le vittime sul lavoro'

Firenze – “Siamo qui per rendere omaggio alle cinque vittime e a tutti i lavoratori, donne e uomini, che ogni giorno perdeno la vita mentre svolgono il proprio lavoro. Numeri esorbitanti che ci richiamano a un impegno maggiore e più concreto di quello che abbiamo svolto finora”. Così il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, al presidio dei Sindacati in via Mariti, dove hanno perso la vita cinque lavoratori.

Al presidio, proprio di fronte al luogo dell’incidente, insieme al segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, e a quello dalla Uil, Pierpaolo Bombardieri, ha risposto all’appello anche il collettivo di fabbrica Gkn, che proprio ieri ha ricevuto la comunicazione della disdetta unilaterale degli accordi sindacali interni da parte della proprietà.

“Serve uno sforzo bipartisan da parte delle istituzioni, a partire dal Governo, ma anche da parte delle imprese e delle loro associazioni di rappresentanza, insieme a tutti i sindacati – ha continuato il presidente - Ognuno deve assumersi la propria responsabilità: a partire dalla sensibilizzazione di ogni singolo lavoratore alle norme che regolano gli appalti, i controlli, combattendo la precarietà e le irregolarità; serve maggior cultura della sicurezza, a partire dalle scuole, per iniziare a sensibilizzare i più piccoli, coloro che un giorno si misureranno col mercato del lavoro”.

E dopo aver espresso il cordoglio e la vicinanza alle famiglie delle vittime, a nome personale e dell’intera Assemblea Toscana, il presidente Mazzeo non ha mancato di fare una proposta: “Se vogliamo che le cose cambino, servono risposte concrete a partire da regole più efficaci – ha sottolineato - partiamo allora dalla 'Carta di Firenze sul lavoro proposta dall’onorevole Emiliano Fossi, dalla Toscana e da Firenze, terra di diritti e di civiltà, per lanciare un segnale forte: sarebbe importante che via Mariti, diventasse un luogo simbolo, dove ricordare tutte le vittime sul lavoro in Toscana, e in tutto il Paese”, ha concluso il presidente.