ANAS: tecnologie avanzate per il controllo delle infrastrutture

Prosegue l’impegno di Anas (Gruppo FS Italiane) nell’aumentare la sicurezza delle proprie strade con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale odierna di un bando gara, del valore di 44 milioni di euro, per servizi di ispezione, rilievi, prove di laboratorio e indagini delle gallerie di competenza Anas, a partire dai corridoi transeuropei della rete Ten-T.

L’obiettivo è applicare le tecnologie più avanzate per lo svolgimento delle attività ispettive e di controllo delle infrastrutture, sulla base delle indicazioni fornite dalle “Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio delle gallerie esistenti” (ex D.M. 247/2022) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L’adozione delle più moderne tecnologie nelle attività di ispezione delle gallerie consentirà di disporre di strumenti sempre più efficaci di monitoraggio e conseguente programmazione degli interventi manutentivi.

L’appalto, suddiviso in 12 lotti, sulla base delle Strutture Territoriali di Anas destina 4,5 milioni di euro per Marche e Toscana (lotto 10). Al fine di garantire la massima tempestività dell’avvio delle attività, tutti i lotti verranno attuati mediante lo strumento dell’Accordo Quadro.

A1 MILANO-NAPOLI PANORAMICA: CHIUSA PER UNA NOTTE L'USCITA DELLA STAZIONE DI PIAN DEL VOGLIO

Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, dalle 20:00 di martedì 14 alle 6:00 di mercoledì 15 febbraio, sarà chiusa la stazione di Pian del Voglio, in uscita per chi proviene sia da Bologna sia da Firenze, per consentire lavori di manutenzione delle pensiline di stazione. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Badia sulla A1 Direttissima.

A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE L'ALLACCIAMENTO A11

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione delle opere d'arte, dalle 21:00 di mercoledì 15 alle 6:00 di giovedì 16 febbraio sarà chiuso, per chi proviene da Roma, l'allacciamento con la A11 Firenze-Pisa nord, verso Pisa. In alternativa, uscire alla stazione di Firenze nord e rientrare alla stessa in direzione della A11 Firenze-Pisa nord.

A1 MILANO-NAPOLI DIRETTISSIMA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO TRA LOCALITA' AGLIO E ALLACCIAMENTO A1 PANORAMICA LOCALITA' LA QUERCIA VERSO BOLOGNA

Sulla A1 Milano-Napoli Direttissima, per consentire lavori di ordinaria manutenzione delle gallerie, dalle 21:00 di giovedì 16 alle 6:00 di venerdì 17 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Località Aglio (km 256+700) e l'allacciamento con la A1 Panoramica Località La Quercia, verso Bologna. Contestualmente, saranno chiuse le stazioni di Firenzuola-Mugello e Badia, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Firenze.

Nella stessa notte, ma con orario 20:00-6:00, sarà chiusa l'area di servizio "Aglio est", situata nel suddetto tratto. Si precisa che la stazione di Barberino sarà regolarmente aperta in entrata verso Bologna e, all'altezza del km 256+700, il traffico verrà deviato dalla A1 Direttissima alla A1 Panoramica. Chi proviene da Firenze ed è diretto a Bologna, potrà utilizzare la A1 Milano-Napoli Panoramica. In alternativa alla chiusura della stazione di Firenzuola, si consiglia di utilizzare la stazione di Barberino, sulla A1 Milano Napoli, mentre in alternativa alla chiusura della stazione di Badia, si consiglia di utilizzare la stazione di Pian del Voglio sulla A1 Milano Napoli.

A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L'ENTRATA DELLA STAZIONE DI AREZZO

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione delle opere d'arte, dalle 22:00 di giovedì 16 alle 6:00 di venerdì 17 febbraio, sarà chiusa la stazione di Arezzo, in entrata verso Roma. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Monte San Savino.