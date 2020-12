Anas: al via la gara d'appalto per un nuovo vincolo sulla SS67 a Fibbiana

L’intervento comprende la realizzazione di un ponte sull’Arno e il collegamento alla SP106 tra Capraia e Limite sull’Arno. Il valore dell’appalto ammonta a oltre 20 milioni di euro

Firenze, 30 dicembre 2020. Anas (Gruppo FS Italiane) ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il bando di gara d’appalto per l’affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori di realizzazione di un nuovo svincolo sulla strada statale 67 “Tosco Romagnola” in località Fibbiana, nel comune di Montelupo Fiorentino, in provincia di Firenze.

L’appalto, del valore complessivo di oltre 20 milioni di euro, riguarda in particolare la realizzazione di un asse di collegamento tra la SS67 e la strada provinciale 106. L’estensione del tracciato è di circa 1,8 km e si sviluppa a partire dall’intersezione a rotatoria tra la SS67 e via del Lavoro in località Fibbiana, prosegue costeggiando la medesima località connettendosi con una seconda rotatoria all’altezza di via del Campo e, dopo aver oltrepassato l’Arno con un nuovo ponte, termina con una terza rotatoria sulla SP106 tra i comuni di Capraia e Limite sull’Arno.

Il ponte, di lunghezza complessiva pari a 300 metri, sarà realizzato con struttura ad arco a spinta eliminata.

L’intervento comprende una pista ciclabile che si sviluppa in adiacenza alla viabilità principale, per uno sviluppo complessivo di circa 1,9 km.

Il tempo di esecuzione stimato è di 820 giorni di cui 90 giorni per la redazione del progetto esecutivo e 730 giorni per l’esecuzione lavori.

L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Le offerte digitali dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://acquisti.stradeanas.it entro le 12:00 del giorno 19 gennaio 2021.

Per informazioni dettagliate su tutti i bandi di gara è possibile consultare il sito internet www.stradeanas.it alla sezione Fornitori>Bandi di gara.